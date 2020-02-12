【武漢肺炎】美孚隔離營曝光！外賣掛門柄自取　住戶平台自由走動

青衣長康邨康美樓有住戶確診新型冠狀病毒（俗稱「武漢肺炎」），昨（11日）康美樓07單位住客需要緊急隔離。07單位住客Kelvin（化名）表示，他們一家四口遭署方人員「落單」，留單位內近13小時始送美孚「翠雅山房」隔離營。他指隔離營情況尚可，每日有人將食物掛在「門柄」自取，隔離者可於平台走動，以及每日有醫生幫他們探熱。

隔離者可於平台走動 食物掛在「門柄」自取

青衣長康邨康美樓住戶Kelvin（化名）表示，他與七旬母親及兩名未成年子女，由署方人員專車送至美孚「翠雅山房」隔離營。一家四口被安排入住兩間房間，均設有獨立廁所。「其實暫時都OK，大家都可以出平台走動一下！」他指隔離人士可帶上口罩到平台走動，但是普遍人士留守房內。

Kelvin指，每日署方人員會將隔離者的食物掛在「門柄」，之後房內人士再開門自取。房內亦設有多個垃圾袋，當垃圾至七成滿、綁好袋封後，再將垃圾放置門外，便會有人員收取垃圾袋。另外每日有醫生及醫護人員，定時為隔離人士探熱，確保他們沒發燒及檢查狀況。

凌晨告知全家需隔離 遭署方人員「落單」留單位內

回想告知隔離情況，Kelvin指昨日（11日）凌晨1時許，多名身穿保護衣物的政府人員拍門，對方指因擔心疫情於大廈07的單位擴散，要求他們一家四口前往美孚「翠雅山房」隔離營。「當時我哋即刻執嘢走，成家由一點等到凌晨5點，點知望出門口一個人都無，警察同防疫人員都唔見哂！」

「我係驚只係走淨我哋一家！」Kelvin表示，當時他到樓下了解情況，但未見任何政府人員，於是折返回家。其後有署方人員再致電指，將於下午接載他們一家到隔離營，但署方人員未解釋「落單」原因。至下午2時許，他們戴上口罩，再由專車接往隔離營，「隔咗成13個鐘先將我哋送走，開頭我真係好嬲，我媽媽始終年紀大。」

↓↓↓ 長康邨康美樓07室住戶撤離情況 ↓↓↓

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下午記者會上，被問到「翠雅山房」檢疫中心兩人一房，會否增加交叉感染風險，衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，隔離人士會一家人或與親戚會一起居住，「好似喺屋企咁」，但他們亦要進行預訪感染的措施，萬一有一人患病，另一人屬較近距離的接觸，需要延長隔離期。

青衣長康邨康美樓 政府撤離07室住戶

青衣長康邨康美樓先後有住戶，確診新型冠狀病毒。昨晚確診的62歲女患者，其兒子、媳婦及媳婦的父親同樣確診，令有關感染人數新增至5宗。 昨日（11日）政府凌晨撤離07室住戶往4個隔離中心。衞生防護中心匯報武漢肺炎最新情況，衞生防護中心總監黃加慶指，長康邨康美樓5人有徵狀，已送院隔離，全部病毒測試結果均呈陰性。

肺炎病毒正式命名為「COVID-19」

另在世界衛生組織和「全球傳染病防控研究合作組織」在瑞士日內瓦共同舉辦論壇上，世衛總幹事譚德塞指，在中國確認引起肺炎的病毒，正式命名為COVID-19。COVID-19新名稱，CO代表冠狀（Corona），VI代表病毒（virus），D代表疾病（disease），19代表病毒出現年份。