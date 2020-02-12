【武漢肺炎】康美樓A07室一戶長者拒撤離　衞生署：正進行游說

新型冠狀病毒（即武漢肺炎）疫情嚴峻，青衣長康邨康美樓先後兩名A07室號住戶確診，昨（11日）凌晨衞生署發出檢疫令，撤離所有同一室號的住戶，涉及34戶。衞生署今午記者會指，尚有一戶長者拒絕撤離，相關部門正進行游說。 另外，康美樓目前無新增確診個案，6名康美樓地下社區中心員工新型冠狀病毒測試結果為陰性。

張竹君：正進行游說

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，原意是撤離所有07室住戶，讓食環署人員進行消毒，房屋署工程師檢查喉管，但目前有一戶長者因個別原因，拒絕撤離，相關部門正進行勸說。她強調撤離是為住戶安全着想，但明白有些長者不太明白目前情況，或不希望離開住所。

社區中心6員工樣本為陰性

張竹君指，康美樓目前無新增個案，5個住戶新型冠狀病毒測試結果陰性，地下社區中心6名曾不適的員工，測試結果亦為陰性。樓上A1307患者的大便樣本為陰性，但不一定代表發病時是陰性，由於樓下A307廁所喉管有滲漏，故懷疑經此傳播，最「穩陣」的做法是撤離住戶。

康美樓中層A07單位，一名獨居80歲姓陳老翁行動不便，其子昨早主動到康美樓，打算陪同父親一同入住檢疫中心，惟苦候厔晚上近11時才接獲衛生署通知，指將於晚上11時前撤離餘下住戶，但父親已入睡。他原告知署方打算今（12日）早才撤離，惟據悉，目前其父親仍未撤離。