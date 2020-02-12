【武漢肺炎】百人示威反對東九龍普通門診設指定診所　警拘捕多人

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，截至今日（12日）全港確診個案增至50宗，另外今日一名25歲男患者成首位出院患者。醫管局早前指將按疫情逐步啟動全港18區各一間的「指定診所」，以便病徵輕微的市民求醫，但首階段醫管局只會啟用其中7間。 其中一間位於鑽石山斧山道160號的東九龍普通科門診診所，有市民不滿位置接近民居，今晚（12日）有網民發起「斧山一日遊」，反對診所用作指定肺炎診所。晚上8時許，逾百人於黃大仙富山邨平台聚集，其間有人高叫「光復香港、時代抗疫」等口號。於東九龍普通科門診診所外，晚上有警車於診所外戒備，防暴警沿斧山道巡邏。

【0102】富山邨現場，有警員透過對講機，著其他警員登上警車。而警員登車後，警車並未離開，仍然閃著紅藍燈停在富山邨油站對開、以及蒲崗村道落山方向慢線。

【0053】富山邨現場，多名人士被警方截查後，其中最少11名男女被帶上手銬帶走。他們被押上警方小巴後，車上燈光隨即熄滅，及拉上窗簾。有記者上前拍攝時，隨即被警員指罵「唔好搗亂」。

【0035】黃大仙(橫頭磡)區議員劉珈汶指，較早前一名青年在「乜都無做」的情況下，被警方兩度截查，又指他不能返家。該名青年因未夠18歲，被警方質疑「住咁遠嚟做乜」而被帶走，並要求家長到警署接走。她又透露，黃大仙翠竹區議員尤漢邦較早前亦被拘捕。

【0020】富山邨現場，較早前立法會議員譚文豪，曾到場與警員交涉。警員在隨後在富山邨蒲崗村道行人路，截查並帶走兩名男子。

【0016】富山邨現場，富仁樓有大批警員登樓，多名防暴警員駐在升降機大堂。期間有居民欲返家，但被警員拒絕。

【0013】富山邨現場，約20名男女市民、包括身穿急救反光衣的人員，被警員要求截查。

【2020-02-13/0010】富山邨現場，一名外籍記者與在場防暴警員發生爭執，最終要由一名警務督察調停。

【2315】富禮樓的防暴警員落樓，又在邨內截查最少10人，一名女警一度要求將封鎖線設在百米外，遭一名記者反對並發生爭執，女警遮擋其鏡頭，其後離去，記者要求提供女警行動呼號。

【2300】防暴警員進入富禮樓，並乘升降樓上樓。

【2238】大批防暴警員突然衝上富山邨平台，並截查最少2名男子，警員着1名男子「唔好郁」，該名男子趴在地上不動。有防暴警員持胡椒噴霧指向記者。

+ 4 + 3 + 2

平台位置有人向警員方向投擲一罐啤酒，警員一度舉起長槍。（黃廸雯攝）

防暴警員進入富山邨平台。（羅君豪攝）

【2230】防暴警員清理路障，將磚頭等雜物放回行人路。

【2200】防暴警員於斧山道近平定道拉起封鎖線，有途經市民欲經過時獲警員放行。

【2145】有人於平台位置向警員方向拋擲一罐啤酒，防暴警員一度舉長槍指向平台。

【2140】防暴警員離開平台，其後沿斧山道馬路及行人路往鑽石山方向推進。

【2130】百半防暴警員於豐盛街向富山邨方向推進，並進入邨內平台位置。

【2118】防暴警員於富山邨外斧山道戒備，多名市民於平台位置圍觀。

【2107】富山邨外斧山道，多名防暴警員下車，早前於附近聚集的示威人士四散。

【2103】防暴警員到場，警衝鋒車及豬籠車響號往慈雲山方向駛去。

【2100】示威者將垃圾桶等雜物拋出斧山道堵路。

【2056】警員於斧山道及平定道交界拉起封鎖線，一度高舉黃旗，指遊行市民正參與未經批准的集結，警告市民離開。

【2045】聚集市民出發，稱前往距離現場將5分鐘路程的東九龍普通科門診診所。

【2030】立法會議員胡志偉到場，他表示理解市民不希望於完全無資訊的情況下，承擔疫情可能會於社區擴散的風險。胡志偉指一般診所內設有不同分科，大眾正常會想如果這麼多病人聚集在一起，加上診所旁有學校、住宅，政府應要令大家有信心不會出現交叉感染。惟胡指政府於處理醫護人員要求封閉、向大眾提供口罩都無法處理，反於各個地區強徵地方用作隔離及檢疫，對待市民的態度極差。胡志偉指政府有責任向區議會作交代。

防暴警員舉起黃旗。（黃廸雯攝）

有示威者高舉「光復香港」旗。（黃廸雯攝）