深水埗三個月七宗持刀搶劫的士案件　警拘兩男檢「七孔獵刀」

警方偵破7宗的士劫案。警方透露，由去年11月至今年2月10日，深水埗警區共接獲7宗持刀搶劫的士司機案件，案件中共損失2萬7千元。賊人犯案時間通常為入夜後及清晨時間，有一至三名賊人一同行動，他們登上的士到達目的地後，便亮出刀及指嚇的士司機，再劫去財物，案件中有3名的士司機因反抗而受傷，主要是手部受傷。警方昨日（12日）拘捕兩男，並檢獲一把50厘米長七孔獵刀。

警方於行動中檢獲一把刀，懷疑賊人犯案時所用。（孔繁栩攝）

事件中遇劫司機年齡介乎55至72歲之間，警方不排除賊人選擇較年長的司機下手。警方經過深入調查後，最終鎖定兩名賊人，並追蹤到他們經常出沒的地方，昨日警方展開行動，於深水埗區內拘捕兩名賊人，他們分別為23歲姓鄭至26歲姓梁的本地男子，涉嫌行劫，其中一人有刑事案底，兩人相識，同報稱無業。案件中至少有一人在逃。

警方於搜查證物時，於其中一個被捕男子家中檢獲一把懷疑於犯案期間使用的長刀，長50厘米，案件交由深水埗警區重案組第一隊進行調查。警方深水埗警區重案組督察陳文靜稱，警方不會姑息一切對市民人身安全造成威脅的事件，會打擊該類案件，而搶劫罪是嚴重的罪行，一經定罪，可判終身監禁。

據了解，案件中檢獲的長刀稱為「七孔獵刀」，其中一名被捕人有黑社會背景。