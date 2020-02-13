【疫市減薪】海皇粥店擬八折支薪　職員嘆市道差：冀共渡難關

新型冠狀肺炎疫情擴散，本港餐飲業、零售業面臨「寒冬」，接連有公司宣佈減薪等安排，當中海皇粥店今日向前線員工發「8折支薪同意書」，若接受安排員工需簽署同意書，若不接受則會按既定程序辦理離職。分店職員表示有聽到消息但未知詳情，稱全港市道都差，不希望失去工作，「希望公司一齊共渡難關啦！」，亦有員工對安排感到氣憤，「店面已經唔夠人，仲要咁！」。

網上流傳有關海皇粥店發出「8折支薪同意書」。（網上圖片）

今日於網上流傳一張聲稱由海皇粥店行政總裁李英立署名的內部通告，內容指自去年7月社會運動，分店營業額大受影響，部分分店更跌超過一半，經過一連串改革及同事配合，去年底有穩定跡象，但至今年出現新型冠狀病毒肺炎，對零售、飲食等行業做成沉重打擊，公司為維持分店營運作出艱難決定，由本月1日起所有員工以8折支薪至另行通知，又指希望短期內恢復正常支薪及員工能諒解。通告指如同意員工需於本月18日簽署表格，如不同意則會按既定程序辦理離職。

李英立回應香港01查詢指，「8折支薪同意書」給予前線300名員工，是希望他們同樣以8折支薪，並非強逼他們減人工，如員工不同意則可與集團協商後續安排，不會無理解僱，會依足勞工法例處理。

稱不希望被炒：望公司一齊共渡難關

記者到北角海皇粥店分店了解，一名職員指今日與經理開會，其間有與她們傾談過「有件咁嘅事」，但指經理稱仍未落實，職員稱暫未知詳情，亦無收到仼何通告。該名職員指入職約3年，被問到會選擇減薪或離職，表示暫時不會考慮，待經理安排，又指去年生意都未有變差，是於農曆新年後受肺炎疫情影響，生意明顯轉差，又指不只她們，全港市道都轉差，言談間表示不希望被炒，「希望公司一齊共渡難關啦！」。另一間分店職員則表示今日知悉事件，稱由去年開始市道都轉差，不少公司都有裁員，她表示會接受8折支薪繼續工作。

彌敦道分店職員表示，表示因為今日經理休息，暫時未獲悉有關消息，但指如果8折資薪，每個人都有自己衡量，「如果覺得OK咪繼續做落去」。職員又表示疫情開始後，店舖人流有所減少，稱「你自己都有眼睇啦」，記者現場所見店舖空位甚多，全店只有數名食家堂食，及兩三人購買外賣。另一間分店有見習經理聞消息即嘆氣，有員工氣憤表示「店面已經唔夠人，仲要咁！」。