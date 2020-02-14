【情人節】石澳情人橋倒塌逾17個月　熱門拍拖點修復無期

今日（2月14日）為情人節，受新型冠狀病毒疫情影響，不少情侶避免外出用膳、免到人多密集地方，郊外景點頓成熱門拍拖去處。不過，位於石澳的藍色「情人橋」自前年倒塌後，一直復修無期。當區區議員彭卓棋表示，「情人橋」倒塌令居民失去唯一連接石澳後灘及大頭洲燒烤區的安全道路。

浪漫藍橋成追憶。(網上圖片)

自前年颱風「山竹」襲港後，記者多次到訪石澳視察「情人橋」重建進度，該處仍是頹垣敗瓦。今日是情人節（2月14日）記者再到「情人橋」原址，原本「藍橋」變成一條「藍渠」，石灘上仍有藍色橋身的碎塊仍未移走，遊人需涉水而行或跨越石灘才能抵達大頭洲。

居民鄭女士指，政府相關部門仍未通知「情人橋」的重建時間表。她續指，受超強颱風「山竹」破壞前，內地遊客多到周星馳拍戲場地「情人樹」及「情人橋」打卡拍照，如今受到內地遊客來港限制的影響，令石澳人流更稀少。康文署早前表示由於復修「藍橋」需符合現時橋樑設計的標準，工程亦較為複雜，署方亦希望重建後的「藍橋」能盡量恢復原來風貌。

當區區議員彭卓棋指，他上任後收到許多居民查詢「情人橋」修復情況，並已書面提問政府的有關重建時間表，惟一直未獲回覆。彭卓棋指出，「情人橋」不僅是知名的旅遊景點，亦是連接石澳後灘及大頭洲燒烤區的橋樑，「情人橋」倒塌後令居民缺乏安全的道路進出，僅能行走比較危險的路段。

石澳「打卡」聖地「藍橋」已變成「藍渠」。（鄧栢良攝）

超強颱風「山竹」摧毀情人橋

連接石澳後灘及大頭洲燒烤區的石澳「情人橋」，相傳因橋身只夠兩人通過，加上橋身顏色為粉藍帶有浪漫感覺因而得名。「情人橋」向來為本港婚紗攝影及「打卡」聖地，惟2018年超強颱風「山竹」襲港後變得支離破碎，「藍橋」原貌全失。