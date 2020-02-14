海關巡防疫產品零售點　涉不良營商手法售賣生理鹽水　兩男子被捕

​香港海關於1月27日展開代號「守護者」的全港性大規模特別行動，巡查各區外科口罩及其他防疫產品的零售點。於昨日（13日）行動期間，海關人員在旺角一間藥房進行試購，並拘捕一名涉嫌以不良營商手法售賣生理鹽水而違反《商品說明條例》的店員及一名公司董事。行動中共檢獲23支懷疑生理鹽水，估計市值約570元。

海關表示，早前發現旺角區內有藥房懷疑以不良營商手法售賣生理鹽水，於是部署「放蛇」行動，並派員到不同藥房進行試購。期間發現上述涉案藥房出售以塑膠樽裝容器盛載標示為「0.9% sodium chloride」（氯化鈉）及「清洗傷口用」 的生理鹽水，每樽1,000毫升售價$25元，5樽$100元。

而載貨紙箱上則展示自製單張，聲稱生理鹽水適用於清潔雙手和地板，與產品說明不符，涉嫌違反《商品說明條例》。海關人員隨即拘捕該藥房的一名30歲男店員，其後再拘捕另一名30歲的藥房男董事。案件仍在調查中，而所檢獲的生理鹽水會送往政府化驗所進行化驗，以確定其成分及安全性。

截止昨日為止，「守護者」行動已經持續十八天，期間出動超過1 900人次的海關人員，於全港各區零售點巡查超過12,000間次，以確保市面出售的防疫產品符合《商品說明條例》及《消費品安全條例》的規定。「守護者」行動將持續進行，海關將繼續加強執法力度，打擊違反相關條例的活動；如發現有任何涉嫌違法行為，海關會繼續馬上向公眾作出公布。