【武漢肺炎】親述居家檢疫失蹤因由　台灣三港人：將接受強制隔離

台北市政府今日（14日）表示，3名港人陳寶珠（女）、張君諾（男）及張龍華（男）從上星期六（8日）經香港入境台灣後，需居家檢疫14日，惟當地政府人員未能成功聯絡3人，認為3人「惡意」填寫假資料，至傍晚6時許，台灣尋獲3人，稱將集中3人隔離檢疫，並會依失聯情況重罰。 事主張君諾向《香港01》表示， 今午與父母得悉事件後，已馬上前往當地派出所交代事件。他承認居家檢疫期間，曾離開民宿買食物，惟其電話號碼只有上網功能，因此台方未能聯絡上3人，澄清並非「惡意」失去聯絡。至晚上9時許，台方告知3人需強制隔離至22日，完成隔離後便可在台灣自由出入。

三名港人一度被台方通緝。（台北市民政局網頁）

今午三人主動前往派出所

今日（14日）台北市副市長黃珊珊表示，3名港人陳寶珠（女）、張君諾（男）及張龍華（男），從上星期六（8日）經香港入境台灣後，經防疫人員聯繫2次以上，並透過警政機關協助尋人，均未能聯絡上3人。事主張君諾向《香港01》表示，與父母於本月8日到台灣旅行，澄清3人並非「惡意」失去聯絡。

他表示，今午與父母從新聞得悉事件後，馬上前往當地派出所，中途遇上警方，警方隨即詢問3人有否遵守自我隔離規則，之後前往民宿拍照記錄，對方當時稱「一場誤會」，雙方交換聯絡電話後便離去。

承認隔離其間曾離開民宿

他承認居家隔離期間曾離開民宿買食物及飲用水，因此台方未能尋獲他們，但其他時間均留在民宿。張指，其居住地方是於住宿平台Airbnb上訂購的民宿，該詳細地址是需要到達後才會知道，加上旅程中會轉會數個不同住址，因此於入境台灣時，只提供了「萬華區武昌街」。他稱當時有關資料由職員為他們填寫，而提供資料時職員亦未有表示有任何問題，及交代有需要定時聯絡他們，因此他們沒有為意。

他續指，他們於台灣購買一張中華電信的電話卡，該卡只有上網服務而沒有電話功能，當時電話卡上有一個號碼，他們入境時便提供電話卡上號碼，並聯同三人的香港電話號碼、共7個電話號碼給有關人員。台方指張留下的電話是中華電信的客服專線，他坦言電話卡上只有一個電話號碼，誤以為那便是電話號碼。

三人將接受強制隔離

三人每天均會填寫「體溫及健康狀況紀錄表」，現時於民宿內自我隔離，暫未知當局會否有任何處分，他嘆道「依家搞到好大件事」，甚至之後民宿得知事件後亦已取消其預定，現需另覓酒店居住。至晚上9時許，台方登門告訴3人需要強制隔離至22日，稍後將由救護車將三人送往強制隔離，完成隔離後便可於台灣自由出入。