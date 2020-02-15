【武漢肺炎】逾百市民遊行抗議　大埔賽馬會診所疑遭掟汽油彈　

新型冠狀病毒肆虐，醫院管理局早前公布十八區指定診所名單，用作處理懷疑個案，引起多區市民不滿。今早（15日）9時半，大埔賽馬會診所疑遭人投擲汽油彈。有網民發起下午2時半遊行，抗議大埔賽馬會診所成為指定診所。下午近3時逾百名大埔居民由天后宮出發，沿太和路、廣福道遊行。至下午4時半，遊行人士和平散去。

今早（15日）9時半，警方接獲大埔賽馬會診所職員報案，指於診所門外找到玻璃碎片、毛巾。警方接報到場調查，暫未有人被捕。事發後有工人於診所外加裝木門，有防暴警員戒備。診所在門外張貼告示，指診所仍未啟動成為肺炎診所，亦未有提供對新型病毒的快速測試檢驗，診所會繼續如常提供服務。網民號召下午抗議政府大埔賽馬會診所成為指定診所。

下午3時，遊行人士正式由大埔天后宮出發，沿途經過廣福道、安慈路等。遊行人士沿途高叫「反對大埔肺炎指定診所」，隊伍隊頭有人手持「香港獨立」旗幟。警方曾舉起黃旗作出警告，指在場人士正參與未經批准遊行，呼籲人群散去。遊行人士未有理會，繼續遊行抗議。至下午4時，有兩輛警車經過遊行隊伍，遊行人士停下腳步，警方未有行動。遊行人士最後到達大埔廣場，有黑衣人表示遊行結束，遊行人士和平散去。