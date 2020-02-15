【武漢肺炎】內部文件揭隔離學生提早退宿　理大：評估後尊重意願

新型冠狀病毒疫情持續，上周（4日）理工大學發新聞稿，指校方為約120位在過去14日曾前往內地的宿生，包括本地生、內地生及國際生，安排單人房作自我隔離。有人今日（15日）發起「反對理大宿舍隔離營」集會，促校方停用宿舍作隔離用途。晚上8時許，三名理大宿生向記者表示，獲得內部文件指有至少3名內地學生未完成隔離離開房間，另外有1名內地生更未完成隔離提早退宿，質疑理大就情況是否知情，促請校方交代事件。 理工大學其後回應時表示，個別宿生在進行自我隔離期間，希望回家繼續進行隔離，校方在評估相關情況後會盡可能尊重相關宿生的合理意願，讓他們離開宿舍。

下午4時許，曾有數名黑衣人在理大宿舍聚集，抗議校方以宿舍作隔離。防暴警員一度到場，最後防暴警員檢查現場人士證件後離開。晚上8時許，紅磡灣區議員任國棟聯同理大學生交代宿舍隔離情況。

內部文件顯示3人離開隔離房間 1人提早退宿

三名理大宿生與紅磡灣區議員任國棟晚上會見記者。陳同學（化名）指，傍晚收到一份內部文件，證明有至少3名需要接受隔離的內地宿生曾於隔離期間離開房間，更有1名需要接受隔離的內地學生提早退宿。她表示，3名宿生分別於12日、15日及17日完才成隔離，但期間3人未獲得批准離開房間，另外有1名學生於14日才完成隔離，但已提早退宿。李同學（化名）質疑，同學自行離開宿舍，校方是否知情，以及校方有否通報衛生防護中心。據了解，4名未完成隔離提早離開宿舍的學生分別到過合肥、上海、杭州及廣州等地。

她又指，內部文件顯示200人需要隔離，與較早前校方所講120人有出入。

理大為約120名在過去14日曾前往內地的宿生，包括本地生、內地生及國際生，安排理大宿舍單人房作隔離。（資料圖片）

陳同學又稱，有人目擊需要被隔離的學生在公共空間活動，形容隔離如同虛設。她甚至親自目睹有同學由武漢返港，於31日入住宿舍，但該同學獲校方告知只需隔離數天。她稱不理解校方做法，質疑學校隔離措施如何進行。

+ 3 + 2

校方拒公開隔離房間號碼 斥理大「豪賭」學生、居民健康

李同學（化名）認為校方處理手法欠透明。她稱，自1月29日，校方公布曾出現三個疑似個案，其後未有交代三人最新情況，有個別學生發燒亦無交代情況；2月4日，校方公布120名學生需要被隔離；2月5 日，校方公布不會有新同學入住宿舍，但申報依靠宿生自律申報，形容有關申報如同虛設，無法保障學生及附近市民安全。另外，校方亦未有公布白車三次進入學校詳細情況。

黃同學（化名）則表示，上星期宿生與校方開會，當中問到副校長會否公開自我隔離學生房間號碼及健康狀況，校方回應指屬學生私隱，拒絕公開詳情。她們稱，其他院校均有公布房間號碼，或用酒店作隔離，斥責理大「豪賭」學生及附近居民健康。

區議員任國棟表示，宿舍內有約200本地學生，因擔心自己曾接觸內地學生而染病，未敢回家。

理大：評估情況後尊重宿生離開意願

理工大學其後發新聞稿表示，校方於1月22 日及1月31日，分別要求所有從湖北省及從內地其他地方回港的學生及員工進行自我隔離；由2月5日起，已停止安排內地返港宿生入住宿舍，因此自我隔離宿生的人數一直減少，直至2月20日宿舍將再沒有需要隔離的宿生。現時仍有約有百餘名學生正進行自我隔離，健康狀況良好。而進行隔離的學生需嚴格遵守指引，包括不可離開校方安排的獨立房間，須每日向舍監提交體溫監測紀錄及健康情況報告；在隔離期間相關學生不得離開宿舍，其學生咭進出宿舍功能被取消。校方亦已安排舍監及輔導人員密切留意相關宿生的情況，並隨時給予送餐等多方面協助。

校方又表示，在宿舍接受自我隔離的宿生包括內地生、國際生及本地生，個別宿生在進行自我隔離期間，表示希望回家繼續進行隔離，校方在評估相關情況後會盡可能尊重相關宿生的合理意願，讓他們離開宿舍；但表示相關宿生一旦離開，必須完成14日自我隔離才可返回宿舍。