【武漢肺炎】傳警隊內勤控訴停派口罩　警方：跟政府內部指引派發

新型冠狀病毒肆虐，全港口罩供不應求，特首林鄭月娥早前曾表示已向政府部門發內部指引，需按三大準則才可佩戴口罩，當中包括需進行前線或密集人多地方工作的人員。 近日有傳警隊內勤人員在通訊群組發言向高層提出控訴，斥警隊停派口罩予內勤人員，指如內勤人員受感染，同樣會接觸返回警署的前線。警方回覆《香港01》查詢，指警隊會繼續跟從政府發出的內部指引，在符合指引準則的情況下向同事派發口罩。

外勤警員工作時，有需要時亦會穿上防疫裝備，圖為防護服的警員早前看守青衣長康邨康美樓出入口的情況。（資料圖片／梓洋攝）

近日警隊內部流傳一段疑是警隊內勤人員撰寫的控訴信，上款是致東九龍警區高層，指警隊最近只向前線人員每人每日派發1個口罩，惟停派口罩予內勤人員。信中指如內勤人員受感染，同樣會接觸返回警署的前線人員，「睇下到時搵咩人返工」，直斥停派口罩做法錯誤，認為警隊應好好保護每位上班同事。

警方：繼續跟從政府內部指引

警察公共關係科發言人回覆查詢指，警隊已經制定一套應付傳染病的工作指引，當中涵蓋一系列單位及個人防護措施，並確保有足夠的個人保護物品供人員使用，以配合衞生署衞生防護中心作出的指引及建議。發言人強調，警隊會繼續跟從政府發出的內部指引，在符合指引準則的情況下向同事派發口罩，警務人員會一如以往緊守崗位，繼續執行日常警務工作。惟發言人的回應未有提及是否已停派口罩予內勤人員。

林鄭2月4日出席行會前見記者，當時她並無戴口罩。（資料圖片／鄭子峰攝）

林鄭月娥：需要按三大準則佩戴口罩

行政長官林鄭月娥於本月4日開記者會時沒有佩戴口罩，當時她指港府全球搜購口罩的工作不太成功，所以政府須謹慎使用口罩，參考世衛指引及內部討論後，她已向政府部門發內部指引，需要按三大準則佩戴口罩，包括：第一、因為感不舒服而不想影響病人；第二、需要進行前線工作；第三、需要到密集人多的地方工作。

林鄭當時又揚言，一些不符合政府所提標準而戴口罩的官員，「戴咗都叫你除返落嚟」。惟她其後為有關言論致歉，特首辦稱官員會可評估風險，決定需否在公開場合配戴口罩，又強調指引不適用於公務員自備的口罩。