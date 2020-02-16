【武漢肺炎】粉嶺口罩開倉　表明只限香港人　上千人冒寒取籌

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，香港人人自危，紛紛購入口罩自保。口罩供不應求，每當店舖開售均吸引大批市民排隊購買。粉嶺一家醫療用品公司今日（16日）開倉以派籌形式售賣口罩，上千人冒著12度寒冷天氣圍繞工業大廈排隊。

粉嶺口罩開倉表明只限香港人，上千人冒寒取籌。（黃偉民攝）

香港天氣顯著轉冷，早上8時上水區最低氣溫只有11.7°C，寒冷天氣無阻焦急市民排隊買口罩的決心，上千人清晨起到粉嶺一家醫療用品公司排隊候籌。這家醫療用品公司並非第一次開倉，每次都吸引大批市民排隊，反映口罩需求持續。

早上9時開賣，但上午7時許已見數百人帶備雨具圍繞工廈排隊。公司在facebook專頁指明售賣對象只限香港市民，必須出示香港身份證才能取籌，以先到先得形式派出10,000張籌，每人最多購買兩盒口罩。排頭位的Brian凌晨1時許便到來，指家中只剩十來個口罩，所以冒雨前來買成人口罩。對於口罩售150元一盒，他認為價錢不合理，但在疫情下「作為市民唯有硬食，好過出面藥房可能300至400元一盒，又唔知貨源來歷，呢度有相關（防護功能）認證。」

至於公司表明只限港人購買，Brian認為是好事，因為全球搶口罩，「政府唔做嘢，香港人自己做，希望香港好似澳門咁。起碼有返幾個罩傍身，個人都心安啲呀。」

家住觀塘的李小姐上網得悉消息後，今早7點到場排隊，她表示家中小朋友的口罩只剩10多個，直言兒童口罩非常難購買「藥房無﹑街又無﹑炒價都無。」節省使用口罩，現時兩﹑三天才出一次街，又會叫外賣避免出街。她續指，今日買入8盒，認為價錢合理，又相信可使用至5月；至於店舖只售口罩於香港人，她表示目前四處均難買口罩，惟有「香港人幫香港人。」

黃先生與其母親今早約9時多到場排隊，現時家中只剩約10個口罩，四周也沒有購買口罩，只能減少出街節省口罩。

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曾表明只招待香港客人、本地居民的餐廳「光榮冰室」稱收到平機會來電，指不能只招待某種人或不招待某種人，或會被起訴。醫療公司負責人認為今次開倉表明只限香港人不涉歧視，目的是以香港身份證登記，防止同一人不斷排隊取籌。對於被指開天殺價，他指全球搶購口罩增加成本，已盡力尋找貨源。