【武漢肺炎】抗議火炭駿洋邨改檢疫中心　逾百市民冒雨集會

未入伙新公屋火炭駿洋邨改作檢疫中心，隔離新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診者的緊密接觸者。駿洋邨當區區議員、公民黨麥梓健發起遊行集會，抗議相關決定，遊行路線遭警方反對，僅今日（16日）下午5時山尾街遊樂場集會獲發出不反對通知書。 冷鋒殺到，今晚下雨，氣溫急降，立法會議員楊岳橋、林卓廷、多位沙田區議員、「長毛」梁國雄和逾百駿洋邨居民及火炭街坊出席集會。他們批評政府封關措施不足、徵用駿洋邨前未作咨詢、至今未交代詳情等。 早在集會前3小時，防暴警員、水炮車及裝甲車在附近戒備。集會歷時1.5小時，和平散去。

特首林鄭月娥封關措施捱批。（盧翊銘攝）

大批市民參與集會。（盧翊銘攝）

【1855】市民散去，現場平靜。

【1835】大會宣布集會結束，市民逐步離開山尾街遊樂場，有人在沿途高呼反修例口號，大批防暴在旁戒備。

【1820】一名準居民媽媽表示，她是天水圍擠迫戶，目前一家四口與家翁、家姑及叔仔夫婦，共8口居住在300尺公屋，一家四口得悉獲派駿洋邨、小朋友知道有自己的屋及書桌等感到很開心。她指，小朋友九月轉校沙田區，「我唔明你點解要攞咗佢，小朋友係好唔開心，6,000蚊我唔需要，我哋由頭到尾都只係想要返個家。」

【1815】穗禾苑業主立案法團代表稱，連日多名居民表示無端遭截查。她指，近日有居民自湖北返港並自願隔離，其他居民因此失眠，更何況是附近有一個隔離營，但政府無落區向居民交代檢隔中心安全。

【1805】一名駿洋邨準女居民表示，現時氣分僅攝氏10度，居民仍要冒雨集會。她指早前進行聯署時，一位目前住在荃灣唐樓的老翁到火炭，他稱不懂上網，看電視知道有聯署，所以特意到火炭了解，他指自己行動不便，難以行4層樓梯上唐樓，向她表示「我喺條樓梯跌過好多次」。女居民指，目前駿洋邨居民面對很多問題，例如日後再批准入住時，需重新填報入息，到時會生變；又有小一入學申請已填表，有小朋友已申請跨區。

【1755】現場逾百人聚集，駿洋商場外有水炮車及裝甲車戒備。

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【1725】中小企代表表示，火炭一帶有約100食肆，更有兩間茶餐廳與駿洋邨只有一街之隔，政府的津貼對一間1000尺的食肆而言，「連一個月都捱唔住」。

【1715】立法會議員林卓廷指，駿洋邨即將入伙，批評林鄭政府無咨詢下徵用駿洋邨作隔離營，6,000元津貼甚至無法應付租金支出。

【1710】立法會議員楊岳橋表示，本周三立法會將有緊急質詢，由「沙士」經驗，隔離營應遠離民居，他強調，市民並不是反對隔離營，而是政府無清楚交代目前隔離營的標準。他批評政府的6,000元津貼十分離地。

【1700】現場數十市民集會，多名沙田區議員出席集會。有區議員表示，他們不滿警方反對其申請的遊行路線，警方建議的路線遠離駿洋邨，他們只好將活動改為集會。有議員指，在過去一周政府已陸續將一千單位用作檢疫中心，有木及家具等，惟區議員全不知情，他們去信要求與當局對話，但不獲正面回應。區議員批評政府無交代何時將駿洋邨還給準居民，令準居民難以作出居住安排。

街坊冒雨參與遊行。（林振華攝）

抗議火炭駿洋邨改檢疫中心集會前，警方派員設路障截查車輛。（鄧詠中攝）

【1527】主辦方在集會前消毒遊樂場。

【1517】一輛水炮車及銳武裝甲車在山尾街戒備。

【1437】防暴警員到港鐵火炭站B出口外戒備。

【1409】抗議火炭駿洋邨改檢疫中心集會前，警方在火炭路設置路障截查車輛。