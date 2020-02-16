【武漢肺炎】1月24日獲發數十萬個口罩　警﹕現有口罩僅應付一周

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）肆虐，政府防疫裝備供應緊張，2月10日長康邨住戶前往隔離時，警員穿備全身防護衣，而衛生署人員只穿保護袍，事件引起公眾關注，昨更有報道指警方首輪獲發近64萬個外科口罩，N95口罩亦獲發1.3萬個。警方今發出影片指，警方1月24日獲發數十萬個口罩，但現時警方持有的外科口罩數量極少，僅能應付大約一星期的用量，又稱「同事絕大多數每日只獲發一個口罩，一人一日一個口罩，你覺得呢個數係多定少呢？」

昨日有報道指取得文件，警方是繼衞生署之後，獲分配第二多外科口罩的政府部門，首輪獲發近64萬個外科口罩，N95口罩亦獲發1.3萬個，警方更預期2月至4月需要2.6萬件保護袍及逾4萬件全身防護衣。

警方今日（16日）在Facebook上發影片，警察公共關係科警司劉肇邦表示，在疫情爆發後，警方曾在1月24日獲發數十萬個口罩，他指警隊上下連同輔警共有4萬人，亦是與市民接觸最多的政府部門，其工作面對的衛生風險不低，例如要押解犯人至急症室、處理999報案、在病房看守犯人、長時間逗留在醫院、接觸屍體、接觸涉及血液或體液的犯案現場，「同事絕大多數每日只獲發一個口罩，一人一日一個口罩，你覺得呢個數係多定少呢？」

另外，他稱有人用錯誤消息，指警方獲發1.3萬個N95，未來更會獲發4萬多件保護衣，他指斥是錯誤及失實。他表示，以外科口罩為例，現時警方持有的口罩數量極少，僅能應付大約一星期的用量。而警方每個星期都會檢視口罩用量及存貨，再向物流署申請進一步供應。而疫情至今，警方不曾取過保護衣，現時使用的保護衣屬警方的儲備。

警察公共關係科警司劉肇邦。(警方影片截圖)

劉又指，對於有立法會議員昨日在網上根據失實、片面的新聞、假消息，意圖以抹黑警方方式散播謠言，煽動仇警，意圖打擊社會共同抗疫決心，警方感到遺憾。對於有人出於自己的政治利益，以失實假消息、假新聞意圖分化社會，完全抹殺警員協助醫療工作者及社會各界共同抗疫的工作，警方表示憤慨及予以譴責。

他表示，警員也在防疫工作前線，例如駐守各檢疫中心，協助出入管制工作；在不同口岸駐守，協助執行檢疫令；突擊檢查強制檢疫人士居所；針對口罩騙案，以情報主導工作，將騙徒繩之以法。