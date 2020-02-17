聞豪景花園虐畜案　鄰居大驚　警續追緝兇徒

深井豪景花園兩宗虐待動物案，數十隻寵物疑被人從19樓高處投下，其中至少15隻倒卧斜坡當場死亡，其餘由愛護動物協會人員帶走，包括8隻貓及5隻龍貓。事隔兩日，警方仍然通緝涉事兇徒，在單位門口貼出告示要求住戶協助調查。鄰居對事件深感驚訝，並指涉事住戶為中年男子，數年前搬入，甚少碰面。

【豪景花園虐畜案】愛協人員帶走動物屍體作進一步調查。

深井豪景花園一連兩日發生駭人聽聞掟寵物落街案，第一宗發生在情人節（14日）下午，兔、倉鼠等屍體倒卧於屋苑19座後斜坡位置，最少15隻死亡。翌日中午保安再在沙井及水渠位置發現3隻狀況還好的貓，懷疑與案有關。豪景花園19座涉事單位門被上鎖，門外有警方通告要求住戶聯絡荃灣警區刑事調查隊第7隊。

鄰居對虐畜事件大為驚訝，昨日亦見警員上門調查。他們指前幾年單位傳出臭味，之後有人投訴後有改善，而近日未見過單位有人出人。他們指住戶為近幾年搬入的中年男子，較為少碰面。有清潔工引述保安指涉事單位兩兄弟鬥氣，遂將動物掟落街。屋苑貼出告示，指在愛協檢走動物後，會徹底清潔消毒，以確保屋苑衛生。

兩宗案件合併交由荃灣警區刑事調查隊第7隊跟進，暫未有人被捕。警方呼籲市民，如就案件有任何資料提供，請致電3661 2420與調查人員聯絡。