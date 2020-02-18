【武漢肺炎】逾百人向醫藥公司買口罩冇貨攞　20歲青年涉詐騙被捕

新型冠狀肺炎（武漢病毒）肆虐，導致全港出現「口罩荒」，相關騙案近日亦油然而生。逾百人早前透過油塘一間醫藥科技公司預訂口罩後，該公司指因曾接待一名由湖北來港的咳嗽男，有職員出現染病症狀，需立即停運及將取貨日期順延。大批市民懷疑受騙，昨午（17日）聚集該公司鼓譟及報警，區議員龔振祺亦到場了解。警方指，5日前已拘捕一名涉案青年，案件初步涉款約50萬元。

● 稱曾接待湖北咳嗽男

涉案的醫藥科技公司，位於油塘四山街2號油塘工業大廈3座。據了解，該公司早前公開預訂口罩及酒精搓手液等抗疫物品。至一周前，該公司卻在Instagram指，2月9日下午5時半，曾接待一名持續咳嗽及無戴口罩的男子，其他客人表示該男子聲稱由湖北省來港，職員立即作出勸喻及提供口罩，惟對方拒絕配戴，即場預訂後便離開。

● 公司稱職員出現病徵 停運14天延期取貨

翌日，該公司表示一名職員「身體出現部份症狀」，再在11日早上，該公司宣佈即時關閉及完全停運14天以作消毒清潔，全體員工亦需隔離，首批口罩取貨日順延至2月24日。該公司亦有表示2月17至21日取貨之客人，可在指定日期取貨或退款，但其Instagram在2月13日後已無再更新。

● 逾百人疑受騙報警

直至昨日下午約3時，一名女子在上址工廈報案，她指向有關公司預繳約8,700元購買口罩後，未能取貨，當時亦有逾百名受害者在場聚集。警方接報趕抵調查後，將案件列作「詐騙」處理，交由商業罪案調查科跟進。

油塘東區議員龔振祺亦有到場了解事件，他其後在facebook表示，透過電話聯絡該公司一名報稱為營運助理的姓黃負責人，對方指有職員出現染病徵狀，故公司全體進行自我隔離，延遲取貨日至2月24日，並指除非有員工確診，否則會在2月24日當日，安排取貨或退款。龔指，暫時接獲130個求助，事件已交由商業罪案調查科處理，其助理已即場登記逾百名購買口罩人士的資料。

● 警方：5日前拘捕一青年 涉款約50萬港元

警方則表示，於2月12日已接獲市民報案，指於四山街2號一間公司訂購口罩後，未有收到有關貨物，懷疑受騙，涉及共約50萬港元。商業罪案調查科接手調查案件後，2月13日拘捕一名姓黃（20歲）男子，他涉嫌「以欺騙手段取得財產」，已獲准保釋候查，須於2月下旬向警方報到。警方指，不排除有更多人被捕，呼籲受害人致電2860 5012與警方聯絡。