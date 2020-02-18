【打劫7-11】一男持刀劫元朗便利店　警拘兩男涉行劫

2月12日凌晨時份，元朗教育路一間7-11便利店，遭一名賊人持刀行劫，搶走6,700多元現金及貨物。警方先後拘捕兩名男子，涉嫌與上述案件有關。據知事發時，賊人趁便利店內只得一名店員，遂在貨架取走食物及飲品，並走向收銀櫃時，有人取出一張A4大小的紙張，上面寫上「打劫、拎晒所有錢」等字眼。疑人在其外套的內袋中，取出一把利刀指嚇店員。店員遂將收銀機內的現金及食物、飲品等貨物，放入賊人準備好的黃色環保袋中，賊人隨即逃去。

元朗警區(刑事)總督察歐陽德表示，案件交由元朗警區重案組跟進。經警方翻查大量閉路電視片段後，得悉在案發之前，涉嫌入便利店持刀行劫的男子，與另一名男子曾並肩而行一段時間，直至接近便利店才分開。探員經調查後，警方於2月14日凌晨1時15分，在元朗康樂路一間24小時食肆，拘捕一名46歲姓陸本地男子，即該名在便利店外離開的男子；並依據其身上個人物品及電話，鎖定涉嫌持刀行劫男子的身份。

警方經進一步調查，於昨日2月17日上午，在元朗流浮山的住所單位內，拘捕一名32歲姓陳本地男子，涉嫌「行劫」，現正被扣留調查。警員在疑犯寓所內起出一條長褲，相信是案發時所穿著的長褲。歐陽德稱，陳男疑有黑幫背景；經疑犯自願下，在便利店200米外一個私人屋苑的天台位置，起獲一把刀、一個黃色環保袋及一些相信是案發時所穿的衣物。

歐陽德續稱，相信有足夠證據，對姓陳男子進行起訴，警方將會向法庭申請還柙，尋求進一步法律意見；至於被捕的姓陸男子，歐陽透露，初步相信陸男並無黑幫背景，但懷疑與劫案有關，故亦以涉嫌「行劫」將其拘捕，但現時仍要等候律政司意見才進行起訴，現時已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。兩名被捕人相識，為朋友關係。

警方起回一把刀及黃色環保袋。(林振華攝)