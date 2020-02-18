【武漢肺炎】反對天水圍指定診所遊行　警再拘兩男涉藏攻擊性武器

新型冠狀病毒（俗稱「武漢肺炎」）肆虐，政府早前指會將部份普通科門診，改造成指定診所，惹來多區市民不滿。直至2月15日，全港多區分別有市民遊行反對，其中天水圍遊行結束後，有示威者用雜物堵路，防暴警員即場拘捕33名男女（年齡介乎14歲至52歲）。警方稱，被捕人士分別涉嫌「非法集結」、「藏有攻擊性武器」、「違反電訊條例」及「公眾地方行為不檢」等。

警方於接近今日（2月18日）凌晨零時表示，警方注意到過去一個多星期，有人在社交媒體鼓吹網民在天水圍區內作出違法行為。警方於過去一個多星期在區內加強巡邏及採取執法行動，以打擊罪案發生。警方天水圍分區人員2月9日晚上，巡經天業路的行人隧道時檢獲1個膠袋，內有8個木質盾牌。經初步調查，不排除該批盾牌與區內的非法活動有關。

及至昨日（2月17日）凌晨約1時半，天水圍分區人員巡經濕地公園路近天業路行人隧道時，發現2名男子形跡可疑，並將兩個紙袋放於地上。警員遂上前截查，並於該兩個紙袋內檢獲1支彈叉、80多粒鐵珠、2個防毒面具、一些懷疑易燃液體及1支火槍。

警方當場拘捕2名分別18歲及19歲的男子，涉嫌「藏有攻擊性武器」及「藏有工具可作非法用途」，現正被扣留調查。案件由元朗警區刑事調查隊跟進。

警方指起獲彈叉及鐵珠。(警方圖片)

警方指起獲木製盾牌。(警方圖片)