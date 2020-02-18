愉景灣12歲童單車意外　母fb發文謝熱心街坊　願分享口罩廁紙

愉景灣昨發生單車捱巴士撞的意外，12歲外籍男童受傷送院。其外籍母親今（18日）在facebook發文，感謝兒子發生交通意外後，為其提供協助的多名街坊，慶幸兒子傷勢不重，沒有內傷，僅手及腳骨折。她續指，新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）肆虐下，愉景灣仍是互助的社區，對此他們表達感激，並稱雖然他們沒有太多口罩及廁紙的存貨，「如果你需要一卷廁紙或口罩，我們很樂意分享」

受傷的12歲男童Ben的母親，在一群愉景灣媽媽開設的社交群組中發文，感謝昨日協助兒子的街坊。她指事發時，兒子踩單車沿海澄湖畔路下行，一輛巴士在對面線行駛，雙方發生碰撞。她感謝附近的單車人士、途人協力相助，照料其傷勢及安撫情緒，並即時通知她。兒子慶幸未有受重傷，僅手臀骨折及膝頭受傷，而這些傷勢可以康復。

她又提及，新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，醫院拒絕家人探病，兒子獨留醫院仍表現堅強，不斷向家人稱其情況不錯，只是感到饑餓。對於在如此艱難時刻，愉景灣的居民仍然樂於助人，她表示感激。她向熱心助人的街坊稱，雖然家裡存貨不多，但「如果你需要一卷廁紙或口罩，我們很樂意分享」。

事發於昨日（17日）下午1時45分，大嶼山愉景灣海澄湖畔路發生車禍，一名12歲外籍男童踏單車途經上址時，遭一輛沿路向愉景灣行駛巴士撞倒，男童手、腳受傷，報警後，傷者由救護車送往瑪嘉烈醫院治理，幸傷勢不太嚴重，警方正調查意外原因。