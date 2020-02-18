【豪景花園虐畜案】掟寵物落街釀29死傷　兩男被捕　體育老師自首

荃灣深井豪景花園在情人節當日，發生殘酷掟寵物落街、導致至少15死14傷事件，警方追尋涉事單位的住客，昨今先後拘捕兩名男子。其中一名49歲、報稱為教師的男住客，昨晚到警署自首。消息指，他是港島西區薄扶林一間中學的體育老師，在學校官網上亦見同名同姓的體育男教師。他疑自知難逃法網，昨晚到荃灣警署自首。至今晚，警方再於荃灣區拘捕另一名報稱商人的36歲男住客。兩人同涉嫌「殘酷對待動物」被捕，他們均拒絕透露犯案動機。

據了解，被捕兩本地男子分別姓葉49歲及姓蔡36歲，兩人一同租住豪景花園19座一單位。其中，姓葉男子是薄扶林一間中學的體育老師，他未婚，沒有育有子女。而姓蔡男子報稱做生意。

據悉，警方就案件展開調查後，早前已鎖定涉案單位，曾登門調查，惟單位內無人。至昨日（17日）晚上，姓葉男子疑自知難逃法網，終到荃灣警署自首，被警方當場拘捕。警方繼續調查案件，至今日（18日）晚上，再於荃灣區拘捕姓蔡男子。兩名被捕男子涉嫌「殘酷對待動物」，現正被扣留調查，他們均沒有透露虐待動物的動機。

事發於2月14日情人節當日下午，警方接獲私人屋苑管理公司報案，指屋苑斜坡位置有大量受傷動物及動物屍體，警方及愛護動物協會人員到場。結果，愛協在14日及15日共發現28隻動物，而16日愛協再發現一隻貓，總數為29隻，當中15死14傷，包括貓、兔、倉鼠、龍貓、鸚鵡等。

警方相信動物由豪景花園一單位墮下，並在2月14日當晚向法庭申請搜查令，進入單位內搜證，於單位內沒有發現其他動物。據了解，涉事單位約700呎，三房一廳兩廁，其中兩間房間用作飼養寵物的空間，大部份動物有骨折的情況。