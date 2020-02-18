【廁紙劫案】打劫惠康50條廁紙　三男欲轉售圖利被捕

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情嚴重，市面上日用品短缺，竟引來不法之徒犯案。昨（17日）清晨旺角道一間惠康，三名男子打劫送貨職員，搶走50條總值1,640元的廁紙，警即日在附近賓館起回失物，並拘捕賓館兩職員。至今日（18日）傍晚，警方再於旺角區拘捕一名男子，相信是負責落手行劫的匪徒之一。據了解，有人疑有不良嗜好，山窮水盡下，劫取廁紙轉售圖利。警方不排除再有人被捕。

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案發地點位於旺角道及洗衣街交界一間超級市場外，昨清晨6時許，一名送貨工人將貨物送在門外，準備送入超級市場內時，三名男子上前，其中一人手持硬物，並指嚇送貨工人，然後搶去50條總值1,640元的廁紙，然後以手推車運走，向深水埗方向逃去，警方接報後在附近搜查，在附近一間賓館發現50條被搶去廁紙，並拘捕兩名賓館職員，懷疑與案有關。至今日傍晚，警方再在旺角區拘捕一名男子。三名被捕本地男子分別50歲、55歲及26歲，三人正被警方通宵扣查。警方不排除有更多人被捕。

三名被捕男子互相認識，其中兩人為賓館職員，另一人報稱無業，估計三人相信廁紙有轉售價值，可以轉售圖利，初步不排除他們住在賓館。其中一名被捕人士有黑社會背景。據了解，有人有不良嗜好，疑近日財政有困難，劫取廁紙欲轉轉售圖利。

警方強調，行劫為嚴重罪行，不論牽涉財物的性質及價值，一經定罪，可判處終身監禁。