【鑽石公主號．香港直擊】首批包機回港人士　旅巴載抵駿洋邨隔離

滯留日本橫濱逾一周的鑽石公主號郵輪，至今共有621人確診，包括55名港人乘客。郵輪上共有352名香港居民，當中病毒測試呈陰性的人士，昨（19日）起分批下船離開，香港特區政府安排包機接載下船的港人返港，首批預計共有45名港人乘搭包機，原定在本港時間今凌晨0時45分起飛，惟其後上機有106人，並在凌晨4時許起飛前往香港。飛機於上午約9時抵達香港，由8輛旅遊巴士接載，由警方開路分批前往火炭駿洋邨隔離。

【駿洋邨隔離營】首批包機回港人士，旅巴載抵駿洋邨隔離。（蔡正邦攝）

【駿洋邨隔離營】警方在邨口設置路障，每架駛入邨內的車輛，都要被拍攝容貌才獲放行，包括公共小巴。（陳諾希攝）

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第一批抵港鑽石公主號乘客，上午9時45分左右乘坐旅遊巴離開機場，由警車開路，出發到駿洋邨隔離。旅遊巴分批抵達駿洋邨。警方在邨口設置路障，每架駛入邨內的車輛，都要被拍攝容貌才獲放行，包括公共小巴。較早前保安局局長李家超會見傳媒指106名乘坐包機抵港的港人通過檢測及屬陰性。至今鑽石公主號確診港人55名，另外33名緊密接觸者，有200多人表示會乘坐包機，20至30名港人表示不會坐包機。他表示：「包機一日在羽田機場，都希望他們改變主意乘坐免費包機。」

抵港旅客全部均戴上口罩登上前往駿洋邨的旅遊巴，部份人神態輕鬆向窗外揮手﹑比大姆指。早上約10時半，數輛旅巴先後進入邨內停泊，每輛旅巴乘客約有10人，未有坐滿，身穿全套保護裝備的人員登上巴士，數分鐘後旅客由人員指示下離開車廂。駿洋邨內與旅客接觸的工作人員，均穿上全副保護裝備戒備，包括保護衣﹑口罩及頭套等等。

接載逾百港人離開日本的包機，在凌晨4時起飛。同一時間的駿洋邨，被先徵用檢疫的駿逸樓，中層以上大部分單位已著燈，其中中層單位的燈光為柔和黃光。

【駿洋邨隔離營】駿洋邨駿逸樓凌晨時份中層以上單位燈光通明。 （陳永武攝）

食物及衞生局局長陳肇始表示，病毒測試呈陰性的旅客，於日本上機前都會檢測體溫，飛機抵港後，會再幫旅客再檢查體溫。陳指出，如果香港居民回港後體溫等情況沒問題，會安排到火炭駿洋邨自我隔離14日，並再取得事主樣本。如果病毒測試呈陽性, 會即時送去醫院進行隔離。另外駿洋邨有醫護人員在內，每日都會留意事主情況，並每日為他們檢查體溫。