【武漢肺炎】確診者情人節赴屯門海天花園用膳　酒家停業清潔

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案持續增加，第63宗個案、83歲女病人情人節早上曾到屯門三聖街5號海天花園酒家1樓用膳，衞生防護中心公佈個案後酒家今（20日）停業清毒，有附近居民收到區議員通知後到酒樓了解，會加強家居消毒，並改往其他酒樓用膳。

屯門海天花園酒家有附近居民到酒樓了解，稱會改往其他酒樓用膳。（鄧詠中攝）

曾到屯門三聖街5號海天花園酒家用膳的83歲女子，確診新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）。她是第57宗個案、住在太古城的巴馬丹拿集團工程師的外母、以及第60宗個案的母親。患者有長期病患，與丈夫居於屯門海景花園一座，情人節（2月14日）早上9時至11時，曾到屯門三聖街5號海天花園酒家1樓用膳。衞生防護中心公佈個案後，酒家貼出休息告示，現場消息指酒家將由清潔公司進行消毒，後門有大量洗潔精及漂白水。

當區區議員朱順雅透露食環署會在未來14日觀察期內，加強海天花園酒家及海景花園一帶清潔工作。她表示有居民擔心曾與患者接觸，大廈管理處正了解跟進渠道問題，但未聞有人通報衞生防護中心作檢查。她指早前已向居民派發口罩、漂白水等，提醒他們注意個人衞生。

屯門海天花園酒家有附近居民到酒樓了解，稱會改往其他酒樓用膳。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君日前在記者會透露，該名八旬患者2月14日出現流鼻水，2月15日因跌倒骨折被送往屯門醫院骨科病房治理，並於2月16日接受手術。其後屯門醫院醫護人員獲悉病人的女兒及女婿均確診感染新型冠狀病毒，遂於前日（18日）安排她入住該院隔離病房及接受病毒病測試。病人的呼吸道樣本證實對新型冠狀病毒呈陽性反應，現時情況穩定。

中心呼籲同時間到訪海天花園酒家1樓的市民，如果於稍後出現相關病徵，應致電通報。