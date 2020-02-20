【武漢肺炎】苦等9年獲派駿洋邨變隔離營　準居民：俾佢一鑊翹起

政府在一片反對聲中，將火炭駿洋邨徵用作檢疫中心，今日（20日）首批隔離人士入住邨內多個單位。由去年尾接到房署通知獲派駿洋邨，最快2月尾可入伙，到徵用檢疫中心的事情塵埃落定，苦等上樓多年的駿洋邨準居民心情由開心變失望、迷茫、甚至憤怒。準居民失望當局徵用駿洋邨後，沒有安置他們，有租約到期的準居民將無家可歸，下個月和丈夫要分開住，各自投靠親友。 當區區議員麥梓健認為，政府應為受影響的居民提供中轉屋，以及確實徵用單位時間。

【駿洋邨隔離營】今早接載鑽石公主號郵輪港人的巴士進入駿洋邨，進行14日隔離。（蔡正邦攝）

伍小姐由入紙申請公屋，到去年11月接獲房署通知獲派駿洋邨，過程足足等了9年，「上年寄信嚟通知，好開心。」得知駿洋邨獲配的單位可於2月尾或3月頭入伙，她與丈夫現時租住的單位租約今個月便到期，滿懷期待遷入新居，豈料今個月7號，有消息指駿洋邨將用作檢疫中心，「網上有人講，仲覺得唔似係，因為政府講咗唔會用公屋做隔離營」，當她仍質疑消息真偽時，2月11日收到訊息，確實駿洋邨會用作檢疫中心。

「好無奈，啲人遊行、請願，政府都唔聽，一意孤行，我哋租約2月到期，今次俾政府一鑊翹起。」伍小姐稱，現時駿洋邨作隔離營已成定局，最不滿的是政府沒有交代會如何安置受影響居民。她最希望房署可盡快通知他們要等多長時間，「係等3個月、半年定一年，房署冇進一步通知，打亂曬我哋計劃。」

面臨租約到期，又找不到新租約的伍小姐表示，若要長時間等待，房署應盡快安排他們揀選其他屋邨單位，否則會無家可歸。她稱，下個月和丈夫要分開住，各自投靠親友。

【駿洋邨隔離營】火炭駿洋邨被安排作強制檢疫中心，將接收鑽石公主號郵輪300多名返港居民，日前政府派員運送床及水煲等設備到單位。（蔡正邦攝）

準居民斥政府不負責任 懶理基層處境

從事物流業的準居民陳先生稱，隔離人士已入住駿洋邨，惟政府完全沒有安置受影響的準居民，只是提供每戶6000港元，「6000蚊一啲幫助都冇，租都交唔到。」陳先生一家三口原本滿心歡喜等搬入輪候了7年的駿洋邨，現時卻分分鐘要妻離子散，因現在的住所租約到期，業主要加租，他只可以搬離，惟近日市道差，今個月只開了10日工，分分鐘無法交租。

陳先生稱理解要同心抗疫，但不理解政府的處理手法，沒有兼顧準居民的處境，令基層的準居民計劃大亂，「排咗7年，捱咗咁耐，都係為咗生存，依家連基本求生存空間都唔畀。」陳先生希望政府盡快各居民提供安置計劃，讓他們得以安心。

促政府盡快另覓地方安置居民

另一受影響準居民戴女士原本與丈夫及一對小朋友入住駿洋邨，等了8年突然變成上樓無期令全家束手無策，她不滿政府沒有安置受影響的4000多戶駿洋邨準居民，斥政府不負責任。戴小姐慨嘆住在香港非常艱難，「捱貴租，租約完又要加租」，她希望政府盡快另覓地方安置居民。

衛先生等了7年終獲安排入住駿洋邨，惟現時上樓無期，只可以向業主續租，由期待上樓到落空，他稱，「心情好無耐，眼見今月尾可以開始收鎖匙，但政府只係用短訊通知一聲話做隔離，又無問一聲意見，咁樣只係迫我哋同意。」他稱對政府失去信心，因政府以短訊知會他們要徵用單位後，沒有再聯絡作進一步跟進，「依個情況都唔知要等到幾時。」

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過去一星期一直與居民同行的當區區議員麥梓健透露，昨日有10多名街坊向他反應月尾租約便到期，現在不知道駿洋邨要徵用多久，令居民心急如焚，現階段居民最希望的是房屋署可提供確實時間表，讓居民知道何時可入住，以安排住屋問題，或接受房署其他單位的安排。惟以麥梓健所知，房署只是稱要根據疫情的爆發情況來決定徵用時間，因此難以估計居民要等多久才可上樓。

麥梓健建議，政府應為受影響的居民提供中轉屋，因不少居民面對租約到期問題。另外，為保障駿洋邨附近的商鋪、工業區及村屋村民的健康，政府應進一步透過檢疫中心的運作過程，如邨內的垃圾、醫療廢料何時運走，可讓附近出沒的人士於該時段避免外出；當局亦應為附近居民提供防疫物資等。

香港01記者正向房屋署查詢安置駿洋邨受影響準居民事宜，有待回覆。