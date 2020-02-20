寫上「香港民族獨立黨」空鞋盒現大圍站　爆炸品處理課引爆

大圍站出現可疑物品，上午11時許職員報案指大圍站外圍近路軌有一可疑紙皮盒，於是報警，消防員開喉戒備，及後爆炸品處理課到場將可疑物引爆。警方表示可疑品為一個空鞋盒，以繁體中文寫上「香港民族獨立黨」字眼，雖然今次內無炸藥或引爆裝置，但呼籲市民勿掉以輕心，發現可疑物品立即報警處理。

大圍站發現可疑紙皮盒，警方到場調查。（陳諾希攝）

上午11時許，大圍鐵路變電站對開發現一個可疑紙皮盒，於是報警，消防亦開喉戒備。下午1時許，爆炸品處理課到場並將可疑物品引爆。據了解懷疑炸彈放置位國屬港鐵禁區範圍，工程人員在石壆發現鞋盒，懷疑有人攀過圍欄放入。

沙田警區助理指揮官陳昕警司表示該可疑品為一個空鞋盒，大小大約30x20x8厘米，被放置在大圍鐵路變電站對開，外圍以皺紋膠紙包裹，以繁體中文寫上「香港民族獨立黨」字眼，與本月12日港鐵太和站發現的懷疑爆炸品雷同。他指爆炸品處理課引爆鞋盒後，發現內無引爆裝置及炸藥，但「包裝到好似真嘅炸彈」，所以不敢掉以輕心，大批警員到場戒備，同時呼籲市民如發現可疑品，應在安全情況下通知警方。

警方將案件列作炸彈嚇詐案，交由沙田警區重案組第二隊跟進。陳昕指近月沙田及大埔警區先後發生三宗懷疑炸彈案，批評犯罪份子在社會對抗疫情緊張時刻，破壞社會安寧、製造恐慌是不能接受，形容放炸彈是自私及妄顧社會安全行為，導致港鐵九龍塘至大圍站列車服務停止1小時36分。他形容案件非常嚴重，任何人導致相當可能會危害生命或財產的爆炸可處終身監禁，並予以強烈譴責，希望市民如有消息，可致電3661 2727向沙田警區重案組第二隊提出。

受事件影響，港鐵東鐵綫九龍塘至大圍站列車服務一度暫停。紅磡至九龍塘站維持10分鐘一班車。大圍至上水站，維持10分鐘一班車。沙田至上水站，維持5分鐘一班車。服務受阻其間，港鐵已安排免費接駁巴士，行走九龍塘站及大圍站之間，接載乘客，並呼籲乘客為行程預留充裕時間，或考慮乘搭其他交通工具。

警方下午5時半，再於Facebook專頁出帖文，指出過去數星期，警方於鐵路站接獲多宗可疑物品發現案件，一般市民無法分辨可疑物品的真偽，一旦掉以輕心，後果會十分嚴重。警方強烈譴責放置可疑物品的違法行為，製造公眾恐慌，嚴重破壞社會安寧。「炸彈嚇詐」屬嚴重罪行，最高可判處罰款$150,000及監禁5年。