【武漢肺炎】隔離人士入住駿洋邨　附近村屋居民自保圍膠帆布遮擋

停靠在日本橫濱的郵輪鑽石公主號，船上旅客昨日完成14日的隔離，港人今早(20日)乘坐政府包機抵港，再轉坐旅遊巴往暫作檢疫中心火炭駿洋邨。隨著首批隔離人士入住，附近的村屋居民各施其法抗疫，有村民以膠帆布圍封村屋露台，希望「擋一擋」。

【駿洋邨隔離營】駿洋邨附近有桂地新村及蚊坑兩條村。（蔡正邦攝）

駿洋邨附近有桂地新村及蚊坑兩條村，公民黨沙田區議員麥梓健稱，桂地新村面向駿洋邨，有村民向他透露，政府會向每戶派發5個口罩及一支漂白水，但有離駿洋邨不足30米距離的村民向他透露，因家中有小朋友，考慮搬離，亦有村民稱會在露台加帆布遮擋。

【駿洋邨隔離營】施先生上周特意去買膠帆布，將家門前向駿洋邨方向的露台位置用一塊大帆布圍封。（郭倩雯攝）

相對比桂地新村，蚊坑只有4戶人家，施先生是其中一戶，一家11口中有4名4至10餘歲的小朋友，由於停課，小朋友不敢外出，只能留在家中。惟施先生家與駿洋邨約有300米距離，而且家門正對駿洋邨，得知駿洋邨會變隔離營，上周便特意去買膠帆布，將家門前向駿洋邨方向的露台位置用一塊大帆布圍封，「小朋友唔戴口罩，淨係喺屋企出邊跑嚟跑去，整塊布擋一擋，擋得幾多得幾多。」

除了小朋友，家中亦有老人家，施先生稱之前沒有收到任何政府部門的通知，相信是因為蚊坑住戶比桂地新村少，且離邨洋邨較遠，他無奈指「唔係唔介意，係冇辦法。」