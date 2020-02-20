【鑽石公主號】兩港人自行乘航班回港　政府專車載至駿洋邨隔離

港府陸續安排滯留日本郵輪「鑽石公主號」上的364名港人離開，今晨有106人乘包機回港，惟有16人拒上包機。《香港01》接獲獨家消息指，有兩名已離船港人1男1女，今早自行坐飛機回港，抵港後由衞生署安排隔離。今日傍晚約6時半，該對男女港人乘政府安排旅遊巴抵達駿洋邨，開始14日隔離。

【駿洋邨隔離營】兩名「鑽石公主號」乘客自行乘機回港，政府安排專車載兩人到駿洋邨。（林振華攝）

《香港01》得悉，兩名離船港人今早乘搭全日空（ANA）航班NH859，於中午12時54分抵港，二人抵港後主動申報是鑽石公主號乘客，衞生署其後安排專車從機場接二人到火炭駿洋邨隔離。

約傍晚6時半，接載兩名港人的旅遊巴抵達駿洋邨，車上還有一名裝上全套裝保護裝備的醫護人員隨行，而旅遊巴司機則只戴上口罩。

第二班包機仍在安排

保安局局長李家超今早見傳媒時，透露郵輪上共有364名香港居民，有55人確診，另有33人是密切接觸者而須留在日本觀察，餘下的276人，其中106人昨晚已下船並乘包機離開，今早已返抵香港，另外亦有16名人士拒絕乘搭包機，扣除這些人士，餘下仍有154人。

然而這154人中，有部份仍在等候檢測結果，亦有些未完全確知他們乘搭包機的意願，故乘包機人數仍存在變數。