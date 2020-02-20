【鑽石公主號】小巴遊走駿洋邨一帶　乘客感憂慮　司機索性不上班

政府徵用火炭駿洋邨作檢疫中心，隔離乘搭郵輪「鑽石公主號」回港的乘客。有行駛檢疫中心一帶的專線小巴司機形容人人自危，司機時刻都要戴上口罩及定時消毒雙手，有部份司機因撲不到口罩「索性唔返工」。因應近日狀況，小巴公司已加強防疫，每日為小巴消毒盼乘客安心。亦有小巴司機指，駿洋邨附近有兩條村，不少村民都透露感憂慮，不滿政府在未有諮詢下將駿洋邨變做「隔離營」。

【駿洋邨隔離營】60K小巴行走駿洋邨一帶，有司機坦言會加強個人防疫。（陳浩然攝）

往來沙田及火炭的60K專線小巴會駛經駿洋邨一帶，小巴司機阿榮表示，在過去兩周，駿洋邨一帶警力明顯增強，有不少警員駐守，經常進出檢疫中心一帶，阿榮指司機們都人人自危，但坦言「唔驚得咁多」，現時只能時刻戴上口罩，注意個人衞生及定時消毒雙手，然而「唔係個個司機都撲到口罩，出面賣成兩百蚊一盒，一日人工啦！有啲司機索性唔返工囉」。

「硬食無諮詢，邊有人鍾意呀？」

阿榮又指，由於不少乘客都居住毗鄰駿洋邨的桂地新村及蚊坑村，得悉他們對駿洋邨徵作檢疫中心感到憂慮，公司已安排清潔工每晚收車時消毒全車，希望乘客安心。

另一名小巴司機小雄就指出，認識有司機居住桂地新村，全村人都反對駿洋邨做檢疫中心，「要佢哋硬食，又無諮詢，邊有人鍾意呀？」