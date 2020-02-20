【武漢肺炎】FB「健康生活」口罩騙局　逾百人中伏　21歲騙徒落網

新型冠狀病毒（武漢肺炎）肆虐，巿面口罩短缺，騙徒利用疫情趁火打劫，為行騙開設社交平台Facebook專頁「健康生活」，聲稱以價格80元出售一盒50個口罩，待受害人匯款後，初時以不同藉口延遲發貨，其後封鎖受害人，最後更刪除專頁。警方自上周三（12日）接獲約100宗舉報，騙款合共約3.3萬元，調查後，今日（20日）於土瓜灣拘捕一名男子。

21歲男子涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢被捕。（余睿菁攝）

「健康生活」買口罩遇騙 百人報案涉約3.3萬元

邊界警區刑事總督察徐嘉穎表示，受害人報案指，於2月3日至12日期間，於一個「健康生活」專頁購買口罩被騙，該專頁聲稱出售一盒50個口罩，售價80元。對方以WhatsApp進行聯絡，提供付款及交收詳情，惟受害人匯款後，騙徒以不同的藉口，聲稱延遲發貨，數天後封鎖受害人，其後更將專頁刪除。

受害人以「想試吓先」心態，因此購買口罩數量不大，均為1至4盒，涉及金額80至480元，初步騙款合共約3.3萬元。

21歲貨運業男子被捕

邊界警區重案組調查後，鎖定一名21歲男子，今日下午3時，突擊搜查其土瓜灣寓所並將他拘捕，並搜出一部電腦、兩部電話，一批銀行文件及銀行卡，相信與案有關。而疑犯寓所內並無用以出售的口罩存貨，只有相信為自用的口罩。

被捕騙徒姓李，從事貨運業，涉嫌以欺騙手段取得財產及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱洗黑錢），現正被扣留調查。警方相信案件涉及超過100名受害人，行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

徐嘉穎批評騙徒利用疫情趁火打劫，騙取利益，行為卑劣可恥。她提醒市民保持冷靜，光顧有信譽的商店或網店，切勿在不明渠道購買口罩，市民如有疑問可致電致電「防騙易」熱線18322查詢。如有市民曾透過「健康生活」購買口罩受騙，可聯絡致電36114040聯絡邊界警區。