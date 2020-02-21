【武漢肺炎】防暴警確診　傳發燒出席沙展榮休宴　四環頭警赴會

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情持續，本港首度有警員初步確診新冠肺炎。據了解，該名48歲姓許警員駐守北角警署，月初調到東區第三梯隊防暴隊，本周一及二（17日及18日）休假，周二當日出現輕微發燒，但仍堅持出席一名沙展的榮休飯局，之後周三及周四（19日及20日）申請病假。警方表示，該飯局中另有59名警員必須接受檢疫。

【武漢肺炎】確診警員在北角警署駐守。（陳浩然攝）

據悉，飯局於西環德輔道西明星海鮮燒鵝專門店設宴，開設兩間房，有多個環頭包括北角、中區、灣仔及香港仔等60名警員赴會，警方事後已通知相關部門加強消毒，並評估當日赴會警員是否需要進行檢查。

酒家翌日停業

西環明星海鮮燒鵝專門店（19曰）起暫停營業，店外張貼告示，表示會待疫情穩定才恢復營業，建議食客改到其他分店用膳。

衞生防護中心深晚表示，一名居於油塘油美苑潤美閣、有長期病患的48歲男警員，本周二（18日）出現發燒和咳嗽，翌日（19日）到觀塘社區健康中心求診，其深喉唾液樣本證實對2019冠狀病毒病病毒呈陽性反應，是本港第69宗個案，他現被安排入住聯合醫院接受隔離治療，情況穩定，潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者，包括妻子及外母，均出現病徵，亦將被轉送聯合醫院接受治療。

警方：另有59名警員須接受檢疫

及至今日（21日）凌晨1時許，警方在facebook交代事件，證實染病警員與妻子，居於油塘紀律部隊宿舍油美苑潤美閣，他駐守北角分區，現時負責東區警區防暴隊工作。過去14日，該警員並沒有外遊記錄，並於2月17和18日休假，在18日當天身體不適，在西環一間中醫診所求醫。翌日（19日），他再到政府診所求醫，20日經初步測試後對「2019冠狀病毒病」病毒呈陽性反應。

警方表示，高度關注事件，會積極配合衞生署進行病理學追蹤，包括主動提供該名警員過去14日的工作記錄和執勤表等資料，現正追查該警員於2月4至18日的工作和生活記錄，包括經常出沒的地點，是否與市民有接觸或參與私人聚會等。根據警方初步資料，染病警員在2月4至16日期間，主要在柴灣、北角及香港仔執行警務工作。

另外，該警員於18日晚，曾在西環一家食肆與另外59名警員聚餐，全部人已被界定為密切接觸者，須接受檢疫，當中36人於2月20日，在香港仔分區執勤。警方已即時安排他們停止警務工作，回家等候檢疫安排；另外23人分別駐守港島總區不同警區及商業罪案調查科。警方亦已聯絡所有人士回家等候檢疫。

警方聲明全文如下：