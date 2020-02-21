【武漢肺炎】女收銀與男警常客同確診　大本型一粥麵休業14天消毒

衞生防護中心公佈一名居於油塘油美苑潤美閣紀律部隊宿舍的東區警區防暴警員，昨晚（20日）確診新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎），同住的妻子及外母均出現病徵。該名警員曾光顧大本型一粥麵，任職收銀員的38歲女子亦告確診。大本型門外今日（21日）有工人洗地，一粥麵貼出告示明言一名員工感染武漢肺炎，關閉14日徹底清潔及消毒，該店所有員工亦會自我隔離14日。

衞生防護中心公佈一名居於油塘油美苑潤美閣紀律部隊宿舍的東區警區防暴警員，昨晚（20日）確診新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎），同住的妻子及外母均出現病徵。（鄧栢良攝）

確診武漢肺炎的48歲東區警區防暴警員本月18日出現發燒及咳嗽等病徵，晚上仍然出席一場同袍退休晚宴。同場共有60人參與飯聚，其中36人在香港仔分區執勤，警方安排他們立即停止警務工作回家等候檢疫安排。他經常光顧住所附近商場大本型一粥麵，該店收銀員同告確診。大本型門外有工人洗地，一粥麵外貼出暫停營業通告，明言一名員工確診故停業至3月4日，與此同時該分店所有員工自我隔離14日。

街坊李小姐表示一個月前曾光顧一粥麵，幸近日較少出外用膳，「都係落街買少少嘢」，認為商場人流減少。與確診警員居於同一屋苑的張婆婆不擔心疫情，子女有提醒她注意衞生，指自己「行得、企得、食得」，會如常外出並戴上口罩，家居一日拖地一次。

確診警員曾到柴灣、北角及香港仔工作 警方加強消毒

警方公佈初步資料，指該確診武漢肺炎警員在2月4至16日期間，主要在柴灣、北角及香港仔執行警務工作。警方將消毒相關警察設施、警車和有關紀律部隊宿舍，包括使用1:49漂白水消毒公共地方和用75％酒精消毒電梯和金屬表面，並進一步追查確診警員過去14日的工作詳情。