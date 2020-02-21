新冠肺炎疫情陰影下，市民對有人突然暈倒街頭感到恐慌，不敢貿然為傷者急救。前日（19日）一名男子在荃灣廣場昏倒，面朝地面吐血，下半身劇烈抽搐，引來途人圍觀卻無人施以援手，僅協助報警求助。 急症室醫生指絕大多數的昏例個案都是由非傳染性疾病引起，市民應為患者急救，以免錯失搶救黃金時間。若擔心患者帶有傳染病，便以心外壓取代人工呼吸，以維持患者的心臟輸出。

急症室專科醫生馮顯達表示，傳染病患者突然暈倒的機會率較非傳染病患者少，「一般嚟講好少傳染病會令病人突然暈倒」，他舉例感染感冒病毒的病人，因心肌發炎、影響血液輸出至心臟致心跳亂，可能會昏倒在地上並不斷抽搐。

然而，絕大多數暈倒個案都是由非傳染性疾病引起，如心臟病及腦血管疾病。馮顯達醫生認為，若有人昏倒在街上，市民應施以援手，以免錯失搶救黃金時間。一旦發現患者沒有呼吸脈搏，市民可以進行心肺復甦法；若擔心患者帶有傳染病及沒有足夠的急救設備，則毋需進行人工呼吸，「心外壓都足夠維持心臟輸出」。

當患者有正常呼吸脈搏時，市民應留意其身上有沒有明顯傷痕，並將患者置於復原卧式，即身體側卧、頭部稍稍朝下，以防止其舌頭後傾而引致窒息，及方便吐出嘔吐物。

有人拍攝到男子在荃灣廣場倒地情況，見到地面有血漬，雖然途人不敢靠近，商場職員亦有上前協助。（網上圖片）

荃灣廣場男子倒地吐血抽搐 途人圍觀不敢靠近

前日（19日）傍晚5時許，一名62歲姓黃男子在荃灣廣場地下大堂突然暈倒，保安見狀報警。救護員將男子送往仁濟醫院，他經搶救後回復清醒；警方經調查後相信無事件可疑，將案件列作「病人發現」處理。

事後網上流傳一段事發時的短片，可見一名男子昏倒地上，面部朝下吐血，且全身劇震，腳部亦不停顫抖，狀似抽搐，未幾即毫無反應。由片段可見，當時雖有不少途人路經，但未見有人上前協助，有人更指：「要攞口罩出嚟！好驚呀！」