【721七個月】觀塘和你lunch近百示威者聚集　警巧明街舉黃旗警告

元朗去年7月21日發生白衣人無差別襲擊事件，自此起每月21日都有示威抗議行動，要求港府徹查事件。網民發起多區「和你lunch」，其中在觀塘約百人聚集，大批手批警棍、胡椒噴霧、催淚彈槍的防暴警員到場戒備，警方在巧明街一度舉起黃旗警告聚集人士正違反法例可能被檢控，警員又在附近一帶截查市民，一名身穿西裝男子被戴上手扣坐地。有示威者在警方防線前開香檳。

網民發起觀塘和你lunch，警方在巧明街一度舉起黃旗警告控，又在附近截查至少10名示威者。（鄧栢良攝）

網民發起多區和你lunch抗議去年7月21日元朗白衣人無差別襲擊事件，下午1時許在駿業街遊樂場聚集，警員在巧明街近駿業街一帶截查約10名示威者，一度舉起黃旗警告。部分示威者身穿西裝，應為附近工作人士，亦有人手持文宣單張，被警察查身份證。

有示威者在警方防線前開香檳，他解釋，因一名駐守北角警署駐守北角警署48歲男防暴警員確診感染新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎），所以開香檳以示慰問。下午2時許警員在安盛金融大廈對開建立一條新封鎖線，驅趕圍觀市民。大部分警員約下午2時15分收隊離開，被截查的示威者大部分放行，只剩一名全身黑色裝扮的示威者被檢查行裝，最後亦獲放行。

軍裝警員下午2時20分左右全數上警車離開，但聚集的示威者仍未離開，大叫批評警員的口號。警員在警車上開揚聲器，與一名男子口角，終於在2時26分離開現場。

另外在九龍灣，近百名示威者下午約1時聚集零碳天地，有黑衣人派發洗手液等防疫物品，另外有人高舉文宣紙牌。現場雖有人開香檳分享，但少人取用，多數堅持表達毋忘721事件訴求。

下午1時陳小姐帶同寫上「毋忘7.21」的紙牌到九龍灣零碳天地參加「和你Lunch」活動。她表示，元朗721事件對香港人造成極大心理影響，因白衣人在西鐵站無差別攻擊市民，而警方一早接到線報，但卻用39分鐘才派員到場，可是白衣人早已逃之夭夭，事後更有傳媒拍攝到有防暴警與手持武器的白衣人有傾有講。

陳小姐指，即使7.21事件距今已7個月，但市民仍要繼續追究、不可遺忘，「你唔去追究，將來只會有更多呢啲事發生。」她認為，721事件後市民對警方的信仼已降到零，她今晚亦會到元朗西鐵站參與集會。