武漢肺炎│離開內地14日來港可免隔離檢疫　原來「14日」要咁計…

新型冠狀病毒肺炎肆虐，專家指病毒一般可潛伏14天，故有可能受感染或與患者曾緊密接觸人士需隔離兩周，而由2月8日凌晨零時起，過去14日曾前赴內地人士，不論國籍、包括本港居民或外訪旅客都要隔離14天。惟所謂「14日」的期限是如何計算呢？原來並不包括首尾2天，故打算來港或離港旅客都要注意！ 港人李先生向《香港01》表示，早前偕內地友人前赴泰國布吉旅遊，友人於上月31日在深圳離境。至2月14日晚上，他們從泰國旅乘飛機到香港，友人以為已過了離開中國境內14日的期限，詎料來港時卻被拒絕入境，令李先生大惑不解。

由2月8日凌晨零時起，所有從內地入境香港人士需接受強制檢疫隔離14天，違反隔離令最高可判處罰款2.5萬元及監禁6個月。（資料圖片）

李先生表示，友人離開內地抵達泰國後，香港政府才宣布會於2月8日起，衞生署會向所有離開內地不足14日人士發出檢疫令，有關人士必須強制在家居或其他住所接受檢疫14天。

李先生與友人在2月14日乘坐飛機抵港，「當時心想已經前後15日，可以入境香港而毋須隔離」，惟其友人卻被拒絕入境，需即時離港返回內地。李先生對友人無法入境感到詫異，又指當時機場亦有其他國籍的旅客遇到同樣問題，當時他曾問入境主任，其友人是否可以在機場等到凌晨過後，即2月15日、滿14日入境就不用隔離，但入境主任未能給出確切答案，但指其友人僅持有可留港7天的雙程證，不符合入境後強制檢疫14日的要求，故拒絕讓他入境。

抵港前14天內曾到內地的人士，即使經其他地方入境香港亦需要接受隔離令。（資料圖片）

李先生的友人只好直接返回內地，而李先生則批評政府在「離境14日」的概念上未有作出充份宣傳，容易令旅客失去預算，「疫症時期為人為己，大家都想守矩規，但都要講畀人知點計數㗎，如果知道係咁計，一定遲半日先返嚟啦，而家搞到好多旅客失晒預算！」。

衞生署回覆《香港01》查詢時表示，在抵港前14日內曾到內地的人士，即使經其他地方入境亦需要接受隔離令。換言之，若有關人士1月31日當日仍身處內地，就要計算往後的14日，除非他符合《若干到港人士強制檢疫規例》獲得豁免，而出現病徵者將交由衞生署另行處理。在有關安排下，若抵港人士所持簽證有效期不足14日，將會被拒入境。

由2月8日凌晨零時起，所有從內地入境香港人士，或者入境香港前過去14日曾到過內地人士，來港後需接受強制檢疫隔離14日，違反隔離令最高可判處罰款2.5萬元及監禁6個月。實施強制檢疫措施後，訪港內地旅客大幅減少，由2月1日13,382人，銳減至2月8日995人。