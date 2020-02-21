【武漢肺炎】房署發信駿洋邨準居民　提供兩安置方案

隨著首批隔離人士入住駿洋邨，該邨的準居民已知反對沒有用，因一切已成定局。原本滿心歡喜準備於2月尾入伙的準居民，變成上樓無期，他們不少人已退租，最不滿政府事後沒有安置他們。今日（21日），有準居民終於收到房屋署的來信，提供兩安置方案，他們可以選擇入住中轉屋，或取消駿洋邨的編配，重新選擇輪候其他屋邨。

【駿洋邨隔離營】火炭駿洋邨被安排作強制檢疫中心，將接收鑽石公主號郵輪300多名返港居民，日前政府派員運送床及水煲等設備到單位。（蔡正邦攝）

駿洋邨準居民上周二（11日）接獲房署短訊，確實駿洋邨會用作檢疫中心，昨日有首批隔離人士入住，政府解決了隔離床位飽和的問題，惟過去9日，駿洋邨居民卻十分徬徨，有居民受訪時稱2月尾租約便到期，或要與妻兒分開住，希望房屋署能盡快安置他們。

今日，陸續有居民收到房署來信，內容提及因駿洋邨暫用作檢疫中心，現時不能確定入伙日期，繼房署早前向每戶提供一次過6,000元特惠津貼後，現在房署提供兩種方案供有需要的居民選擇。選擇繼續等候駿洋邨正式入伙的準居民，如在此段時間有住屋困難，可申請入住屯門寶田邨中轉房屋，惟要視乎供應而決定能否編配。

如居民選擇放棄是次駿洋邨的編配，可重新輪候擴展市區中合適的單位。若屆時駿洋邨未開始辦理入伙，而房署仍未能為準居民安排配屋建議，準居民可選重配原本駿洋邨單位，或繼續等其他屋邨單位。若準居民成功獲配單位，但拒絕接受而未能提供「可被接納」理由，會被視為用了一次編配機會。各準居民需於3月5日或之前將回條交回，讓房署跟進各住戶意願。

公民黨沙田區穗禾區議員麥梓健稱，目前準居民關心可供入住的中轉屋數量有多少，而選擇其他屋邨的準居民是否代表他們要重新排隊輪候等。麥梓健稱，以他所接觸的居民中，大部份願意等駿洋邨正式入伙，所以有中轉屋提供固然是好，但相信可供的中轉屋未必足夠，若有租戶未能成功申請，政府或可提供合理的租金津貼。