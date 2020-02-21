【武漢肺炎】中六生網上賣空頭口罩　借友人戶口收錢 　涉案被捕

一名中六學生，在社交網登廣告出售口罩，以200元2盒共100個的口罩作招徠，並要求買家將貨款存入一指定銀行戶口，惟逾160名市民入錢後無法聯絡買家，懷疑受騙。警方於本月初接獲有人報案後展開調查，卒掌握線索，於昨天拘捕該名中六學生，並追緝在逃騙徒。警方表示，該名涉案中六男生，頗有攻心計，藉詞還錢而套取友人銀行戶口後，借助疑不知情友人戶口收取買家金錢，最終被捕。

警方表示，相信有兩名騙徒於網上以廣告形式發售口罩，並借友人戶口收取費用，警方收到舉報後於昨（20日）天拘捕1名18歲中六學生。

本月（2曰），警方接獲一名28歲女子報案，指自已於1月在網上社交平台一網上商店購買2盒口罩，並透過銀行轉帳共200元至指定戶口後再無法與賣家取得聯絡，亦沒有收到預訂貸物，懷疑受騙於是報警。警方經調查後，昨日於旺角以涉串謀詐騙拘捕一名18歲中六學生。大埔警區助理指揮官(刑事)莊成逸指，據警方調查，疑犯犯案前先向一名朋友借錢，藉此向對方套取銀行戶口帳戶，假稱用於匯款還款。在167名網上受害人匯款6萬元到涉案戶口後，疑犯又向該名朋友稱，自已還錢時匯款過多，要求友人扣除先前借款後，從戶口中領出6萬元現金歸還予疑犯。警方就此案已拘捕一名18歲男子，他涉嫌串謀詐騙被捕。案件現交大埔區刑事調查隊跟進，警方不排除有更多人被捕。

警方稱，近日發現有大量人士於不同社交平台售賣口罩。警方呼籲市民如欲購買口罩，應選擇信譽良好的平台。市民如懷疑受騙，請致電「防騙易」熱線18222查詢。



