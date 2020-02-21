【4歲女墮樓亡】父涉疏忽照顧被捕　專家﹕或感自責內疚需輔導

屯門蝴蝶邨發生4歲女童墮樓亡慘劇，父親涉嫌對所看管兒童或少年人虐待或忽略被捕。慘死的4歲女童由15樓住所騎樓窗戶墮下，她的2歲胞妹疑目擊經過，事後指向窗戶稱﹕「姐姐出咗去」。註冊臨床心理學家表示，事件會否令2歲女童留下心理陰影，要視乎她看到什麼。由於2歲孩子對死亡觀念模糊，如果沒看到姐姐受傷或死亡的情況，未必會受驚或情緒受困。惟長大後若知悉今次事件，可能會有負面影響。心理學家又指，現階段應留意雙親及長女的情緒，特別是父母要面對刑責之餘，更可能對愛女喪命感自責及內疚，或需要情緒輔導支援。

蝴蝶邨4歲女童墮樓重傷，送院搶救後證實身亡。女童的母親驚悉噩耗趕往醫院了解，悲慟痛哭。（余睿菁攝）

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涉案家庭為綜援戶，被捕男子姓吳33歲，失業約3年，與妻子育有4名女兒。惟兩人婚姻破裂，妻子已搬走，由吳一人照顧4名女兒，分別10歲、4歲、3歲及2歲，而10歲長女兩周前搬往婆婆住所。吳今午攜同三女落街，惟留下次女及孻女在家中，結果發生意外，次女在騎樓窗戶墮下，而孻女疑目擊事件，事後曾指向窗戶稱﹕「姐姐出咗去。」

註冊臨床心理學家葉妙妍表示，由於2歲孩子對死亡觀念沒有概念，即使她目擊胞姐出了窗戶的情況，但若未見到姐姐墮樓後受傷痛苦的情況，未必會受到驚嚇或有太大創傷，「佢個認知未必知道發生咩事」。不過，當孩子長大後，知悉今次事件，或會對事情有看法，甚至對情緒有負面影響，如果影響其正常生活時，便必須要接受輔導。

她續指，今次事件中，應特別關注雙親及長女的情緒。父母除了涉疏忽照顧，需要負上刑責外，更會對女兒離世感自責及內疚，會面對極大壓力，需要接受喪親輔導。而長大已10歲，相對較為懂事，對胞妹離世會感到悲痛，情緒可能會受到困擾。

據了解，其餘的3名女兒，現由婆婆及母親照顧。社會福利署回覆事件稱，涉事家庭是社會福利署跟進的個案。在不幸事件發生後，社工已聯絡該家庭以提供適切的協助。該家庭其餘的兒童現由親屬照顧。