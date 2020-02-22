海關搜「智文藥房」檢甲醇消毒酒精　有網民曾購入稱無效「似水」

新型冠狀病毒（武漢肺炎）陰霾下，有知名連鎖藥房疑售賣貨不對辦的消毒酒精，海關驗出當中含有大量甲醇，可令人中毒致命。 海關昨日（21日）大舉搜查坐擁20間分店的「智文藥房」集團，檢獲大批可致命的無味甲醇製消毒酒精，7人被捕。而早在海關行動前，有市民已質疑有關藥房賣的消毒酒精無效，並在社交群組發帖提醒巿民，而當時上載的消毒酒精圖片，與海關所檢獲的款式相同，形容「裡面係水嚟㗎」。

有市民早於海關行動前，已懷疑於智文購入有問題消毒酒精，上載的圖片款式，與海關所檢獲的相同。（fb群組「屯門好生活」圖片）

網民湧官方fb留言狠批

開業近18年的「智文藥房」，單在屯門區已有6間分店，屬區內的知名連鎖藥房。前日（20日）下午有網民投稿到facebook群組「屯門好生活」，指在該藥房位於置樂花園的分店，以99元購買的消毒火酒後無效用，直斥「貴都冇所謂，但裡面係水嚟㗎」；又指「冇乜火酒味」、「完全溝咗水」，促街坊切勿誤墮圈套。

詎料帖文發出一天後，海關即搜查「智文藥房」分店，檢獲的有問題消毒酒精，正正與該網民上載的圖片同款。智文藥房一直打着「正貨商號，信心保證」的旗號做生意，又是港九藥房總商會會員，更參與香港知識產權署的「正版正貨承諾」計劃，事後不少網民湧入其官方facebook，就海關檢獲有問題的消毒酒精事件留言炮轟。

乙醇不足0.1% 可致命甲醇高達52%

海關早前接報指，屯門一間藥房出售懷疑附有虛假聲稱的消毒酒精，派員試購樽身標示含有75%的乙醇消毒酒精，然後交由政府化驗所檢測，證實當中乙醇含量低於0.1%，但甲醇含量卻超過52%。

帶毒性的甲醇本身無味，卻對人體有害，可致盲、中毒甚至致命。海關部署後即展開行動，搜查「智文藥房」全港20間分店，檢獲涉案174支、零售價為98元的消毒酒精，並拘捕7人。