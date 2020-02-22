【鑽石公主號】第二班包機凌晨載84人回港　2名澳門人專車返澳　

本月4日，載有3,700名旅客的郵輪「鑽石公主號」，因為新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情滯留日本橫濱，船上至今634人確診，包括66名港人。其餘旅客經兩周強制檢疫後，陸續搭乘各國包機回鄉。 而港府首班包機於周四（20日）凌晨載回106名港人後：今日（22日）凌晨第二班包機亦飛抵本港，82名港人登上旅遊巴，送往火炭駿洋邨接受隔離檢疫；2名澳門人則直接由澳門政府接載返澳。至於18名未能乘搭包機的港人，改搭全日空（ANA）航班，於凌晨4時43分抵港後，亦被送往駿洋邨檢疫。

【駿洋邨隔離營】第二架包機抵港後，機上的機組人員成為最後落機一組人員。（直播畫面）

凌晨約1時40分，接載第二批共84人的國泰CX8541包機飛抵本港，身穿全套保護衣的人員手持探熱器首先登機，未幾一對長者首先落機，胸前掛有粉紅色編號牌，其後陸續有人下機，全部人均帶有口罩，有人向傳媒揮手、有人舉起手機拍攝。所有人分批登上6輛旅遊巴，全坐於後排位置，但未見隔行坐。

而澳門政府則安排專車，在機場直接接走2名澳門居民，經港珠澳大橋返澳。及至凌晨2時半左右，6輛旅遊巴分成兩批，在警方車隊護送下離開機場；大半小時後，首3輛旅遊巴首先抵達駿洋邨，其餘3輛則於約3時半抵達。

至於因為日方搞錯資料，導致未能趕及包機的18名港人，自費改搭全日空（ANA）航班，於凌晨約4時43分抵港；其後被安排乘搭28座旅遊巴離開機場，早上近6時50分亦抵達駿洋邨。

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政府其後發出新聞稿，表示包機中有82名香港居民和2名澳門居民，澳門特區政府已安排專車，在機場直接載走2名澳門居民，經港珠澳大橋返回澳門。衞生署醫護人員，在乘客落機前向他們簡單講解檢疫安排及為他們量度體溫，其後乘坐專車，前往駿洋邨的檢疫中心接受14天的檢疫觀察。

政府續指，截至2月21日，「鑽石公主號」乘客中，共有634宗確診感染「2019冠狀病毒病」個案，其中66名為香港居民，他們會留在日本就醫。至於屬於確診患者的密切接觸者，衞生署已就以包機接回他們回港的防疫風險管理措施制定方案，正全力與航空公司商討可行安排。這些人士必須是「2019冠狀病毒病」病毒檢測結果為陰性，並且身體狀況適宜登機。入境處會有人員留在日本，繼續為其他仍在當地或正接受治療的香港居民提供可行的協助。

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第二班包機今日（22日）凌晨抵港，82名港人直接登上旅遊巴送往駿洋邨。