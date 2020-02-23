【光復屯門】遊行變衝突　警舉藍旗噴椒　多人眼部不適

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屯門公園大媽歌舞困擾居民多年，今日（23日）有網民再次發起名為「光復屯公」的行動，號召下午2時半於屯門公園集合。警員在公園內外截查身份證，未幾舉起藍旗指在場人士非法集結，要求所有人離開公園範圍，包括記者。警員多次向身穿反光衣的記者舉胡椒噴霧。
【16:15】警方在天后橋截查多人，大批市民圍觀，呼叫被截查人士提供名字。
【15:40】在天后橋上，示威者與防暴警員對峙，其間一片混亂，警方一度噴射胡椒噴霧控制場面，並截停了一名穿灰色上衣的年輕人，部分人「中椒」後感不適，由義務急救人協助洗眼。
【15:15】約300人在屯門公園內遊行，其間高呼「解散警隊 刻不容緩」等口號，然後在中央空地聚集。一批防暴警員在往天后廟天橋戒備。
【2.23光復屯門】光復屯門遊行一度演變衝突，警方舉胡椒噴霧控制場面。（鄭子峰攝）
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【2.23光復屯門】有人中椒後感到不適，由義務急救人協助洗眼。
【2.23光復屯門】多人中椒後不適，由他人照料。
【15:00】警員向身穿反光衣記者舉胡椒噴霧，要求記者離開，稱「記者無特權呀下！」有人表示只是「行公園」，持咪的指揮官稱「已經留意咗好耐」，強調在場人士非法集結，然後向公園內推進，要求所有人士向西鐵站方向離開公園範圍；一名老伯與在場人士起爭執，有人聲稱被搶電話，大批防暴警員將老伯帶離。記者上前採訪時，警員舉起胡椒噴霧要求記者後退，又高呼「唔好再挑動群眾！」
【14:50】大批防暴警員在公園內截查途人身份證，包括記者；警方在近屯門輕鐵站舉起藍旗，警告集會或遊行屬違法。
【2.23光復屯門】下午2時50分警方在近屯門輕鐵站舉起藍旗，警告集會或遊行屬違法。 （蔡正邦攝）