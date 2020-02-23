【光復屯門】遊行變衝突　警舉藍旗噴椒　多人眼部不適

屯門公園大媽歌舞困擾居民多年，今日（23日）有網民再次發起名為「光復屯公」的行動，號召下午2時半於屯門公園集合。警員在公園內外截查身份證，未幾舉起藍旗指在場人士非法集結，要求所有人離開公園範圍，包括記者。警員多次向身穿反光衣的記者舉胡椒噴霧。

【16:15】警方在天后橋截查多人，大批市民圍觀，呼叫被截查人士提供名字。

【15:40】在天后橋上，示威者與防暴警員對峙，其間一片混亂，警方一度噴射胡椒噴霧控制場面，並截停了一名穿灰色上衣的年輕人，部分人「中椒」後感不適，由義務急救人協助洗眼。

【15:15】約300人在屯門公園內遊行，其間高呼「解散警隊 刻不容緩」等口號，然後在中央空地聚集。一批防暴警員在往天后廟天橋戒備。