【奪命車禍】屯門綠的直剷行人路撞斃女途人　71歲司機涉危駕被捕

屯門發生一宗奪命車禍！今午（23日）12時許，青山公路洪水橋段一輛新界的士疑失控剷上行人路，並將一名43歲女途人捲進車底，女子受重傷，送院急救後證實身亡。71歲的士司機報稱當時「眼前一黑」，涉嫌危險駕駛引致他人死亡被捕。現場消息指，涉案的士行車證已過期2天。

意外現場遺下一隻鞋子。（蔡正邦攝）

中午12時許，一輛由深圳灣前往屯門的空載新界的士，駛至屯門青山公路洪水橋段及廣田街交界時，突然失控，越過單車徑剷上行人路。當時一名女途人背向的士，在單車徑上行走，遭的士捲入車底，的士司機見狀報警。消防到場救援，女途人重傷昏迷，由救護車送院，搶救無效死亡。

案發現場遺下一灘血跡以及一隻鞋子。據了解，有人報稱駕車時「眼前一黑」，因此失控撞向行人路。另外，現場消息指，該輛的士行車證已逾期兩天。涉案71歲余姓男司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕。

翻查資料，車主必須於行車證屆滿前4個月，至屆滿後2年內申請續期，如行車證有效期屆滿後，車輛仍然在道路上使用，車主在續領行車證時須繳交逾期牌費。另外，現時《道路交通（駕駛執照）規例》規定，年滿70歲或以上的商用或民用車輛駕駛執照持有人，需要每隔1至3年續牌，同時遞交醫生簽署的「體格檢驗證明書」。