【武漢肺炎】警方重案組出動　追蹤的士司機、西灣河患者接觸史

新型冠狀病毒（武漢肺炎）傳播性強，確診者曾到過的地點、接觸的人士具有風險，警方為協助衞生防護中心追蹤新型冠狀病毒的傳播鏈，已啟動「超級電腦」，而新界北及港島兩個總區重案組的刑偵人員，亦開始就58歲的士司機確診個案及西灣河範圍的確診個案，透過追蹤及偵查技巧，找出確診者的活動路線，再交由衞生防護中心作進一步跟進。

警方早前應衛生防護中心要求啟動「超級電腦」，據悉，警方已於過去的周末，向衞生防護中心取得初步資料進行分析。而新界北總區重案組及港島總區重案組已分別接手處理兩宗確診個案，包括住在元朗新田的58歲確診的士司機及西灣河一帶多宗確診個案，將運用刑偵技巧，查找確診者活動路線及接觸人士。

消息指，的士司機的個案中，患者只記得曾去過的地方，包括落馬洲、深圳灣和港珠澳大橋口岸等，新界北總區重案組會追查他接載過的乘客資料。而西灣河範圍至少6宗確診個案，則由港島總區重案組追查。警方調查所得的資料，將交予衞生防護中心跟進。

至於北角美輪大廈「福慧精舍」至今共有4名確診者，衞生防護中心曾聯絡其負責人無果，遂於今日持法庭手令，聯同警方到單位調查，若單位無人應門，將由警方破門入屋。最終單位有人開門，衞生署將單位內的人士送往檢疫。