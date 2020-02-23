【海關殉職】已故關員黃焯梆設靈　特首林鄭月娥等高官到場致哀

海關淺水巡邏艇上月21日在沙洲追截走私船時意外翻船，船上關員三死兩傷。已故的26歲、港口及海域科海域行動課關員黃焯梆，今晚（23日）在紅磡世界殯儀館設靈，多名政府高官晚上到達世界殯儀館向已故關員致哀，當中包括行政長官林鄭月娥、政務司司長張建宗、保安局局長李家超、海關關長鄧以海、入境處處長曾國衞等。 明日海關會為已故關員黃焯梆舉行最高榮譽喪禮，並在和合石墳場內「浩園」舉行葬禮。

特首林鄭月娥到場致哀。

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已故的26歲、港口及海域科海域行動課關員黃焯梆，今晚（23日）在紅磡世界殯儀館設靈。靈堂以黃色布置，中央擺放黃焯梆的遺照，相中黃焯梆穿着海關制服，橫匾寫著「哲人其萎」。多名政府官員致送花牌，包括特首林鄭月娥、政務司司長張建宗、海關關長鄧以海、終審法院首席法官馬道立、中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室。而晚上6時許，多名政府高官先後到場致哀，林鄭月娥向黃焯梆遺照及家屬鞠躬，逗留約20分鐘後離開。

上月21日的事故中，3名隸屬港口及海域科海域行動課的關員殉職，包括43歲女高級關員吳詠敏、39歲署理高級關員黎志恆及26歲關員黃焯梆。據知，政府已定於明日（24日）、下月5日及11日，以最高榮譽喪禮為殉職者舉殯，完成儀式後，3人的遺體會安葬浩園。

已故海關關員黃焯梆的喪禮分為兩部分，先在上午9時30分，在紅磡世界殯儀館地下靈堂內舉行傳統悼念儀式；於上午10時15分，在靈堂內及殯儀館外會舉行官方儀式，為尊重家屬意願，謝絕新聞界代表進入靈堂採訪或拍攝喪禮儀式。靈車約於上午11時離開殯儀館，海關人員會在殯儀館外列隊向黃焯梆關員作最後致敬。

靈車約於上午11時半抵達昂船洲昂船路政府船塢H座海關船隊基地，海關人員將在基地向黃焯梆關員致最後敬禮，隨後會在和合石墳場內「浩園」舉行葬禮。