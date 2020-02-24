色狼訛稱毛蟲、蜘蛛捐入衫　非禮中大女摸胸兼偷錢　涉10宗案被捕

香港中文大學驚見色狼！29歲地盤工人趁人流稀疏，接觸年輕女受害人，訛稱其背部有毛蟲或蜘蛛，扮好心拍打或撫摸對方，更會伸手入衣服內摸胸。他涉嫌與10宗案件有關，其中7宗發生在中大校園，另外3宗在港鐵站範圍犯案，他更趁受害人慌亂時，乘機盜取財物。沙田區重案組今日在馬鞍山區將他拘捕。

被捕本地男子姓張，29歲，報稱地盤工人。（王譯揚攝）

被捕本地男子姓張，29歲，報稱地盤工人。沙田警區重案組跟進去年5月至今年2月發生的10宗非禮案，近日掌握重要線索，今晨（24日）7時許，在馬鞍山錦豐苑一帶拘捕他，在其身上搜獲一張八達通，相信是贓物。

警方調查所得，共10名女受害人，年齡介乎20至27歲。首7宗發生在去年5月至10月，案發地點為中文大學校園。另外3宗發生於港鐵站範圍內，分別是去年12月26日旺角站、今年2月4日恆安站以及今年2月18日大學站。其中3宗的受害人更被盜取財物，包括銀包、現金及八達通，總值9,500港元。被捕男子將被通宵扣查。

疑犯訛稱昆蟲爬入衫內 摸胸非禮

警方形容疑犯的犯案手法獨特，過往不曾有同類情況，故警方相信是同一人犯案。疑犯每次皆在人流稀疏的地點或時間接觸女受害人，向她訛稱其背部衣物上依附了昆蟲，例如毛蟲或蜘蛛，趁機拍打或撫摸對方背部。疑犯更會稱昆蟲爬入衣服內，趁機伸手入衫接觸女受害人的身體，甚至胸部。即使女受害人當刻已懷疑被非禮，惟方寸大亂，無法作出即時反應。其中3宗案件，疑犯更趁受害人慌亂時，盜去手袋中的銀包，或脫下的衣物袋中現金、八達通等。

沙田警區重案組督察陳詠兒表示，相信有更多受害人未報案，如果有市民不幸遭遇上述經歷，希望盡早致電3661 2755聯絡沙田警區重案組第一隊。她強調，任何風化案均屬嚴重罪行，犯人趁受害人心理弱黠作出侵犯行為，令人髮指，警方定會嚴正執法。根據第200章《刑事罪行條例》及第210章《盜竊罪條例》，猥褻侵犯及盜竊皆是刑事罪行，最高刑罰同樣是監禁10年。