【港版火神山】鯉魚門組合屋短期內使用　添馬台﹕不是武漢火神山

香港01記者直擊鯉魚門公園及度假村的貨櫃組合屋將近完工，短期內投入使用。由於組合屋外觀設計狀似武漢火神山醫院，被網民稱為「港版火神山」，政府官方facebook「添馬台」專頁今晚（24日）以「不是火神山」為題，否認鯉魚門度假村的組合屋會像武漢一樣用作接待確診患者，強調只是用作檢疫中心，入住人士不是確診或懷疑感染病人，而且沒有任何病徵。添馬台又指，第一批近120個單位將於短期內投入使用。

【港版火神山】原本是鯉魚門公園籃球場及單車場的位置，已興建好9排組合屋，大部份為一排14個單位，有兩排是10個單位，合共約118個單位。（蔡正邦攝）

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「添馬台」表示，有網民將鯉魚門公園及度假村比作武漢火神山醫院的說法不正確。位於武漢的火神山醫院，是專門接收新型冠狀病毒的確診患者，與鯉魚門公園及度假村檢疫中心的用途完全不同。

根據現行措施，懷疑感染新型冠狀病毒的患者會安排於醫院接受隔離診治。衞生防護中心會要求曾經與確診患者有密切接觸但沒有出現病徵，或於14天內曾到湖北省的人士接受強制檢疫。獲安排入住檢疫中心的人士都不是確診或懷疑感染病人，而且沒有任何病徵。

鯉魚門公園及度假村現時提供27個檢疫單位。政府早於2月初提及於該度假村空地原址增建檢疫單位，並已展開有關工程。政府預計能以組合屋形式提供額外約350個單位，而第一批近120個單位將於短期內投入使用。