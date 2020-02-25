【港版火神山】解構鯉魚門「火神山」排污系統　3設計防交叉感染

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情嚴峻，政府為確保有足夠檢疫中心作強制隔離，徵用鯉魚門公園度假村、西貢戶外康樂中心及少年警訊永久活動中心暨青少年綜合訓練營，興建組合屋隔離營。 昨日（24日），《香港01》記者獨家拍到「港版火神山」鯉魚門公園度假組合屋隔離營的內部情況。測量師學會前會長何鉅業根據照片，解構出排污系統3大預防交叉感染措施，包括「W型」聚水器、污水渠和廢水渠雙管式設計、以及地底排水溝式設計。

鯉魚門公園度假村組合屋外布滿喉管。（資料圖片）

「W型」聚水器：無須自行定期注水

2003年「沙士」於淘大花園大爆發，肇因是「U型」聚水器乾涸，無法阻隔污水渠中帶有病毒的空氣流入室內，造成大型交叉感染。何鉅業指出，根據鯉魚門公園度假組合屋隔離營照片，廁所及浴室地台去水位，並非使用「U型」聚水器，而是在「沙士」後面世的「W型」聚水器，喉管從洗水盆去水口分流出部份廢水，自動注入聚水器，無須住戶自行定期注水，維持聚水器濕潤，確保長期有效阻隔髒空氣回流。

何鉅業稱，雖然單位外的喉管看起來較混亂，但設計及接駁模式正常，通風管連駁坐廁反虹吸管，能平衡沖廁時造成的負氣壓，與「W型」聚水器一樣，具有反虹吸氣閥作用，阻隔髒空氣回流，預防交叉感染。

雙管式設計：降污水渠空氣回流風險

該隔離營排污系統為雙管式設計。本港大廈普遍使用單管式設計，一條總排污渠接駁洗水盆、坐廁及地台，但隔離營則分為接駁坐廁的污水渠，以及接駁洗手盆及地台的廢水渠，兩渠接駁至沙井，污水及廢水才混合。何指，排泄物含菌及病毒量較污水高，由於雙管式設計，即使單位空置一段時間，地台聚水器乾涸，造成髒空氣回流，亦非來自污水渠，洗手盆受影響的機會低，降低傳播病毒風險。他補充，雖然污水及廢水在沙井混合，但位置較遠，病毒隨空氣回流的風險低，「雙管係保險啲嘅設計」。

地底排水溝式設計：方便檢查維修

單位排污喉管延伸至地底兩渠，兩渠橫躺連接至組合屋外圍的沙井。地底被挖出如排水溝般的深坑，對照置身其中的男工，相信坑管坑最少深1.7米。何指出，該坑管特別深，相信是為方便安裝膠喉管，估計安裝喉管後不會完全灌滿泥土，方便進行檢查及維修。

除了地底深坑，沙井亦較一般住宅大廈沙井大型。何指，一般沙井深逾1至2米，闊約60至100厘米，他估計隔離營的大型沙井設計，是為確保有足夠的容量收集污水。而沙井收集兩渠的污水及廢水後，會經兩側的總污水渠一併排走。

+ 6 + 5 + 4

何認為，即使隔離營的建造時間短促，但由於大部份喉管在地面上安裝，施工及檢查較容易，只要加強驗收，確保喉管完全密封，倘無滲漏，相信排污系統不會造成由交叉感染的情況。至於外露的銅製洗手盆供水喉（食水喉），最理想是外層包膠，以防氧化，但隔離營屬短時間、臨時性質，相信影響不大。