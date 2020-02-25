少女遭「牛丸」毆打短片瘋傳　遭48度掌摑、拳打腳踢　扯裙拍私處

近日網上瘋傳一名少女，被兩名惡女瘋狂毆打近４分鐘。據影片可見，女事主被兩名惡女至少32度掌摑、16度拳打腳踢。初時，惡女要求女事主就捲入「三角關係」道歉。惟女事主道歉後，惡女仍未「收手」繼續圍毆，她一度不支倒地。現場更有多人圍觀及拍片，及後有人扯高女事主裙子，並有人持手機拍其私處。有網民指打人少女綽號叫「牛丸」。就事件香港01已向警方查詢。

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短髮少女疑捲三角關係 遭兩惡女拳打腳踢

近日網上瘋傳一條4分鐘短片，一名身穿黑衫的短髮少女，被另兩名少女拳打腳踢，現場更有多名人士圍觀及拍片，其間有拍片者叫喊：「燈光組，打燈打燈。」

據影片可見，該名短髮少女本身站着被人指罵。其間一名紅衫少女忽然衝向女事主，3度大力掌摑其臉，有在旁人士大叫：「喂！牛丸展示你嘅英姿。」紅衫少女再4度掌摑女事主，之後一名黑衫女拉扯女事主頭髮，將她拉倒地上，再一次大力掌摑。

女事主至少被32度掌摑、16度拳打腳踢

兩名惡女餘勢未了，再向女事主拳打腳踢，多次踢向對方的頭部及上半身，女事主不支倒臥地面。但是眾人未有停下，反而不斷取笑及助威，更有另一名女子持手機，拍下女事主的裙底。據４分鐘的影片可見，女事主至少被兩名惡女32次掌摑、16次拳打腳踢襲擊。