【連儂牆】葵涌商場外貼海報　15名老師學生被捕　警指涉刑事毀壞

警方透過facebook「香港警察 Hong Kong Police」專頁，發放數宗涉及年輕人的被捕資訊，其中一宗更涉及有學生及老師同時被捕。警方在帖文中發佈片段，指前日(2月24日)晚上7時許，警方接獲市民報案指，有人在葵涌商場外張貼海報。警員到場，拘捕8男7女，涉嫌「刑事毀壞」，被捕人年齡介乎14至29歲，當中包括一名老師。警員在現場檢獲膠水及海報。

片中的主持鄒昊亨督察稱，就葵涌案件再有老師帶同學生犯法，警方表示關注：「無論口中理念有幾崇高，犯法就係犯法」，又指老師帶同學生犯法的行為，是「文明社會不能接受」，又呼籲學校及家長，要多關心年輕人，令他們明白「要珍惜前途，以免行差踏錯」。

此外，片段中同時發佈另外兩宗案件，其中一宗為星期一凌晨3時許，有多名10餘歲年輕人在大埔公路以雜物堵路；而前日﹝2月24日﹞下午3時，則有兩名14歲男童，在天水圍一間零售店掃跌貨物，涉嫌「刑事毀壞」被捕。警方指，他們同涉本月初另外2宗同類案件。

翻查資料，一對男女﹝均24歲﹞，於去年8月5日在青衣張貼了3幅海報，遭警方發出傳票票控，涉嫌違反《公眾衛生及市政條例》第104A條。根據《公眾衛生及市政條例》，「任何人若違反未經准許而展示招貼或海報」，可被定額罰款1500元。

至於是次涉及的「刑事毀壞」罪名，屬刑事罪行條例第60條「摧毀或損壞財產」，則列明任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，意圖摧毀或損壞該財產或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞，即屬犯罪。一旦被判罪成，最高可判囚10年。