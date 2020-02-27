【竹園慘案】竹園北邨輪椅漢房內斃命、胸口皮開肉綻　母吸濃煙亡

今日（27日）清晨5時許，黃大仙竹園北邨梅園樓一單位冒出濃煙，一對母子被困單位，子當場死亡，母送院不治。據了解，消防員於單位客廳發現80歲姓陳女戶主，她坐在梳化昏迷不醒。至於51歲姓陳兒子在房間內，他背向天躺地，他胸口壓着一個載有炭的鐵鑊。消息稱該男子胸口燒至皮開肉綻，他為傷殘人士，輪椅放在房門外。

【竹園北邨母子燒炭】女事主昏迷送院後證實不治。（陳永武攝）

今日（27日）清晨5時許，黃大仙竹園北邨梅園樓一單位，冒出大量濃煙，消防處接獲多個報案，迅即派員前往營救。其中消防員開動一條喉及一隊煙帽隊登樓灌救，其間在單位內救出兩名人士，惟已陷昏迷，救護員立即急救。

其中一名女傷者現正送院搶救當中，救護員為傷者設置自動心外壓機，並曾以AED進行電擊，惟送抵明愛醫院後，證實不治。而另一名男傷者於現場證實明顯死亡，毋須送院。至早上，警員在起火樓層及單位調查。現場可見，起火單位內及外牆嚴重熏黑。

【竹園北邨母子燒炭】救護員到達梅園樓進行營救。（陳永武攝）

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