【大派牛肉乾】警東九龍打擊違例泊車　單日發出1587張告票

東九龍交通部昨（26日）進行重點交通執法行動，打擊違泊車輛及其他引致阻塞交通的違規行為，前線人員在不作任何警告下，直接票控違例泊車的人士，尤其是雙行泊車，於限制區非法上落客、非法上落貨物，以及其他停車等候人的人士。昨日行動中，單日發出共1587張告票，並拖走三輛違泊車輛。

東九龍交通部昨（26日）打擊違泊車輛，單日發出1587張告票。 （蔡正邦攝）

東九龍交通部執行及管制組高級督察顏家欣指，東九龍各警區在行動中一共發出1587張定額罰款告票，當中發出最多告票的地方為將軍澳，共405張告票；另外，警方在將軍澳及觀塘分別拖走三輛違例停泊的車輛。而本年一月東九龍警區共發出約2100張告示。

顏家欣解釋，各警區會根據地區的特色重點執法，打擊違例泊車，例如將軍澳區、秀茂坪區及啟德發展區較多住宅，市民貪一時之便，會將車輛停泊在住所附近；而觀塘以工廈為主，貨車會貪快停泊在路邊上落貨。

東九龍交通部執行及管制組高級督察顏家欣指，東九龍各警區在行動中一共發出1587張定額罰款告票。 （蔡正邦攝）

顏指，違例泊車不單影響其他道路使用者，更有可能引致交通意外，而警方拖車主要視乎涉事車輛是否構成即時危險或導致嚴重阻塞，如車輛泊在行人路，令行人走出馬路，又或者泊車的位置，阻塞緊急車輛通過等。

她續指，新冠肺炎疫情影響期間，不少市民可能會郊外行山，亦令效野公園違泊問題嚴重，警方將會在效野公園加強人手，並有不定時告票行動。她指，警方之前集中處理公眾示威活動，現時警力將會加強檢控違例泊車。